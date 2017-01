Los bebes menores de 6 meses no deben ser expuestos al sol

La piel de los bebes menores de 6 meses no está totalmente madura y protegida, advirtió neonatólogo del Hospital Loayza

Lima, 02 enero 2017 (peruinforma.com).-

La piel de los bebés menores de seis meses no está totalmente madura, es delgada, débil y no brinda protección contra la radiación ultravioleta – UV proveniente del sol, que incluso puede ocasionar quemaduras de primer grado (enrojecimiento), precisó el doctor Luis Florián Tutaya, Jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, quien recomendó no exponer a los menores al sol, especialmente en la temporada de verano.

Resaltó que el uso de sombrillas no atenúa el daño de los rayos UV en la piel del bebé ya que es muy sensible e incluso tampoco se recomienda el uso de bloqueadores solares, porque “pueden presentar reacciones en la piel como irritación, alergias, dermatitis, entre otros”.

El especialista precisó que los bebés que tienen la piel más blanca, pacientes atópicos o quienes ya sufrieron alguna dermatitis alérgica, presentan mayor riesgo de sufrir alguna reacción negativa al uso bloqueadores, productos que pueden utilizarse a partir del año de vida del menor. “No hay protección contra los rayos solares en los bebes por ello la recomendación absoluta es no exponerlos al sol”, resaltó el doctor Florián.

Así mismo, señaló que “no se debería utilizar ropa abrigadora en época de verano para los bebés porque su hipotálamo, que está desarrollado desde que nacen, se encarga de la termorregulación. Tampoco se debe abrigar la fontanela o ‘mollerita’, como le dicen algunos, para evitar que él bebe pase frio, eso es un mito. La regulación térmica del cuerpo la realizan igual los bebes, niños y adultos. Por lo tanto, se debe usar la ropa necesaria para la estación y con las mismas características de los adultos”, indicó el especialista.

El exceso de abrigo en él bebé puede ocasionar sudoración y este sudor va a generar irritación, escaldaduras, salpullido y en general problemas de la piel. El sudor en exceso es un generador de inflamación en el cuerpo porque viene a ser una sustancia extraña y el organismo reacciona ante esto con una irritación e inflamación, explicó.

“El mejor hidratante-humectante para los bebes es el agua y como recomendación principal es preservar el baño diariamente. Cabe resaltar, que en zonas muy calurosas, como algunas zonas del norte o de la selva, se pueden bañar dos veces al día y utilizar jabones que no tenga irritantes, ni olores intensos para que no provoquen alergias”, mencionó el doctor.

Finalmente, recomendó preservar las defensas de los bebes para que estén protegidos de enfermedades a través de la lactancia materna exclusiva. Así mismo, agregó que no se debería exponer a los bebés pequeños en sitios comunes, como centros comerciales, clubes recreativos, entre otros, porque hay probabilidades de contraer infecciones y enfermedades que son riesgosas en menores de tan corta edad.