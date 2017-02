Tecnocracia para el desarrollo del país

La congresista María Melgarejo encabezó ceremonia de reconocimiento a miembros de la PNP y de las Fuerzas Armadas.

Lima, 04 febrero 2017 (peruinforma.com).-

La congresista María Melgarejo (FP) cuestionó que los cargos públicos en el país no sean producto de la meritocracia, sino de la llamada ‘dedocracia’ y sostuvo que es necesario sentar las bases para el desarrollo y la aplicación de la tecnocracia.

Con igual énfasis fustigó a quienes se les conoce como la ‘izquierda caviar’ porque consideró que ella frustra el desarrollo con discursos que no son democráticos, tomando como argumento la defensa de los pobres.

La legisladora reconoció los esfuerzos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas por defender al país de la inseguridad, el flagelo de la corrupción, el narcotráfico y la informalidad, entre otros delitos que afectan a la sociedad peruana.

Melgarejo Páucar encabezó el viernes 3 la ceremonia de reconocimiento al general de división, EP Leonardo Longa López, quien enfrentó al terrorismo desde 1982 hasta el 2014, la última parte de este periodo en el VRAE.

“El Perú es un país que ha estado atrapado por la violencia en un guerra interna. Eso nunca lo vamos a olvidar. Por eso decimos ‘terrorismo nunca más’. Hay cicatrices en nuestro corazón”, expresó.

En ese sentido, destacó el papel que jugaron las Fuerzas Policiales y las Armadas en el tema de pacificación y lamentó que el Estado no lo haya hecho hasta el momento.

La parlamentaria dijo que era un honor hacer ese reconocimiento a Longa López y también a los familiares que perdieron a sus seres queridos en manos del terrorismo.

Durante la ceremonia, la presidenta de la Asociación de Deudos, Viudas y Discapacitados de la PNP (Adeifpol), María López Alejos, reclamó por los caídos de esta institución y pidió que se les conceda los beneficios que les corresponde. Asimismo, dijo que hasta el momento no ha habido reparación a los familiares de los mártires, ni becas de maestrías y doctorados para sus hijos.

Lo propio hizo Mercedes Carrasco viuda de Cabrejos, vicepresidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo (Afavit), organización que junto al despacho de la congresista Melgarejo entregó a Longa López el premio “Libertad y Democracia”.

Por su lado, el militar homenajeado consideró muy importante el reconocimiento del que era objeto y señaló “que los galones que llevo los obtuve en el campo de batalla y no detrás de un escritorio”. Sostuvo que la sociedad pide paz y desarrollo y que eso no se puede conseguir mientras no haya seguridad.

Durante la ceremonia los presentes escucharon, vía Skype, a la senadora de Colombia María Fernanda Cabal, quien se refirió a la situación de lucha que hay contra los grupos terroristas de ese país.

Finalmente, Melgarejo Páucar fue incorporada como miembro honorario a la Apavit, en reconocimiento a su lucha por los derechos de quienes lucharon por lograr la pacificación en el país.