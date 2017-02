Sancionarán a integrantes de explotación sexual

Congresista Huilca Flores dice que propuesta estará lista en dos meses.

Lima, 02 febrero 2017 (peruinforma.com).-

En el país no está debidamente tipificada la cadena del delito de la explotación sexual de niños y adolescentes, por lo que los operadores de justicia se ven obligados a aplicar sanciones leves a quienes sustraen a la víctima y, entre otros, a los que promueven ese tipo de transgresión.

Así lo señaló la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Indira Huilca (FA) quien concurrió a la sesión del grupo de trabajo sobre respuesta integral frente a la trata de personas, del que es coordinadora la congresista Karla Shaefer (FP). La reunión se realizó el miércoles 1.

Huilca Flores indicó que el objetivo es plantear una propuesta legislativa, en dos meses a más tardar, para consolidar la tipificación de la explotación sexual de niños y adolescentes que el Poder Ejecutivo ha logrado avanzar con la dación del DL 1323 en enero pasado, que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género.

“La motivación es trabajar en un tema que no está bien tipificado en el Código Penal y no tiene sanción específica para este tipo de situaciones. El gobierno ha adelantado algunos pasos, pero sentimos que falta reforzar algunos ámbitos para lograr una sanción efectiva no solo para la persona que obliga a la víctima a la explotación sexual, sino también a quien la promueve, a quien se aprovecha, es decir, la cadena total del delito”, anotó.

La parlamentaria explicó que en el delito de trata existe la sanción para todos los responsables.

“Es un tema complejo. Muchas veces la persona que está ejerciendo este tipo de actividad puede aparentar que está con su consentimiento, pero en realidad hay otro tipo de condicionamiento, como necesidad económica, emocional o subjetivo. Queremos que toda esa cadena de acciones que promueven el delito se sancione”, afirmó.

SANCIONES LEVES

Huilca Flores señaló que como no existe sanción específica, los operadores de justicia usan el delito de trata, pero que no siempre calza. Esa es la razón por la que se termina usando otros delitos de menor rango, como el rufianismo, la promoción de la prostitución, el proxenetismo y que tienen sanciones leves.

A la sesión concurrieron especialistas en materia penal y también profesionales con experiencia en el campo.