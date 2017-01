Presidenta del Congreso pide reubicación de los damnificados

Lima, 17 Enero 2017 (peruinforma.com).-

La presidenta del Congreso, Luz Salgado, pidió hoy a las autoridades municipales, regionales y del Gobierno Central, que empiecen a reubicar a las cientos de familias que viven en los pasos de los huaicos a nivel nacional.

“Las personas que viven en las riberas de los ríos y que están en un cauce de los huaicos tienen que saber rutas alternativas (ante el advenimiento de deslizamientos o avalanchas de piedras y lodo)” , fue lo primero que dijo apenas llegó a la zona damnificada de Chosica y Santa Eulalia.

“De plano, los municipios no deben hacer obras de infraestructura ni de agua ni de luz en zonas que son vulnerables. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) tiene un mapa de las zonas que son vulnerables. Lo que estamos reclamando es qué trabajo está haciendo la ANA con el actual gobierno para sacar a las personas que no deben estar en camino de los huaicos o de ríos. No debe haber titulación. No debe haber energía eléctrica ni agua potable ni desagüe porque todo eso se lo lleva un huaico”, manifestó.

Salgado se preguntó si la empresa privada que tiene a su cargo la concesión de la Carretera Central está cumpliendo con su deber de limpiar esta importante vía de comunicación. “Hay tareas a nivel nacional y los congresistas van a recoger información de lo que ocurre en cada una de las regiones”, dijo.

Estas declaraciones fueron formuladas a la prensa al presentarse -acompañada del segundo y el tercera vicepresidentes del Poder Legislativo, Richard Acuña y Luciana León (CPA), respectivamente- a Chosica y de Santa Eulalia con la finalidad de entregar a sus pobladores bidones de agua y galletas y escuchar sus demandas.

Salgado dijo que aprovechará esta visita sorpresiva para verificar si todas las entidades del Estado están cumpliendo con sus funciones para socorrer a los damnificados. “El dinero (público) que se ha ido en pagar obras y adendas adicionales (a los contratos) debería estar sirviendo para llevar a toda esta gente a lugares seguros”, alertó.