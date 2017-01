Más atención para militares y policías

Lima, 17 enero 2017 (peruinforma.com).-

El congresista Luis Alberto Yika (FP) sostuvo que la salud es un derecho de todos y exigió al Ministerio de Salud y a EsSalud que atiendan a los efectivos militares y policiales dentro y fuera de la capital, en el marco de una política integral que existe, pero que no se cumple en el país.

En ese sentido, pidió a estas dos instituciones de salud, facilidades en la atención a nivel regional para los militares y policías y discapacitados.

El parlamentario, quien es un oficial en retiro del Ejército peruano y miembro de las comisiones de Defensa Nacional e Inclusión Social, dijo que está preocupado porque en el entendido de que los efectivos, tanto militares como policiales, tienen su propio sistema de atención, no se les asiste, sobre todo en el sector rural.

“En Lima no nos preocupamos mucho. Los oficiales que están en actividad o en retiro tienen varios centros donde atenderse en nuestra capital, como el hospital militar o el de policía. La preocupación en lo que respecta a la salud es en zonas aledañas, donde no se atiende a este personal porque no pertenecemos a su red”, indicó.

Yika García dijo que se reconoce que el derecho de la salud es para todos, pero que “in situ” y en el terreno mismo, eso no es así, de lo cual él ha sido testigo.

“Cada vez que un miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía toca la puerta de un hospital para ser atendido en emergencias no es atendido. Esa es la preocupación”, comentó.

El legislador organizó una reunión de trabajo con la participación del representante en el Perú de la ONG, Medicus Mundi Navarra, Fernando Carbone Campoverde, exministro de Salud 2002-2003. Asimismo, invitó a funcionarios del Ministerio de Salud, EsSalud, y de las Fuerzas Armadas y Policiales.

Durante su exposición, Carbone Campoverde destacó que entre las claves y enfoques innovadores para transformar el sistema de salud se encuentra el reconocimiento de la universalización del derecho a la salud, que ampara la atención de la salud oportuna, equitativa, y la expansión organizada, progresiva y racional.

Asimismo, dijo que es necesario abordar las determinantes sociales, que implica el desarrollo de la intersectorialidad y la participación social en el primer nivel de atención de la salud, es decir puestos y centros de salud.

Además, se plantea la organización y articulación de establecimientos y servicios de menor a mayor complejidad en Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RISS), las que deben responder al Modelo de Atención Integral de Salud basado en Familia y Comunidad (MAIS BFC).

Después de la sesión de trabajo, cada representante se comprometió a dar cuenta a la entidad que representa para trabajar en la posibilidad de suscribir convenios a nivel de los gobiernos regionales.

Por su lado, Yika García, dijo que en el Congreso se continuará con las sesiones de trabajo y se coordinará con la Comisión de Salud para estudiar la posibilidad de aprobar un dispositivo legislativo que permita la concreción de la medida.