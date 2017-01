Luz Salgado descarta renunciar a la presidencia del Congreso

Lima, 02 enero 2018 (peruinforma.com / fuente: Andina).-

La presidenta del Congreso, Luz Salgado, descartó hoy renunciar a su cargo, como han sugerido algunas bancadas parlamentarias, tras el caso del proceso de compra de 980 computadoras por cinco millones de soles.

“No renuncio porque yo planteé que lo haría si me demostraban que había algún funcionario que se haya enriquecido o que tenga cuentas con dinero no transparente. Eso no ha ocurrido”, sostuvo en entrevista con Perú 21.

“Muchos quieren mi renuncia, pero tampoco les voy a dar gusto. Yo hablé claro, está grabado. No me aferro al cargo”, añadió Salgado.

Según argumentó, el Congreso no compró nada y ante la denuncia periodística que dio cuenta del proceso se solicitó a la Contraloría para que haga un estudio al respecto.

“La Contraloría nunca ha intervenido en el Congreso. Somos los primeros en pedir su apoyo. Contraloría encontró riesgos. Como precaución se instruye a la oficialía mayor y a la administración de no comprar”, comentó Salgado.

Respecto al despido del jefe de Logística del Parlamento a raíz de este caso, refirió que se trataba de un cargo de confianza y esta le fue retirada por la Mesa Directiva.

“Renunció junto con otros que había contratado. El personal de planta que tiene alguna falta administrativa será objeto de un proceso administrativo que ordena el estatuto del Congreso”, añadió.

También refirió que no le pedirá la renuncia al oficial mayor del Legislativo, José Cevasco, y aseguró que él se someterá a las investigaciones y acudirá adonde lo citen.