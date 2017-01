Ley del artista se aplicará a sindicalizados

Lima, 11 enero 2017 (peruinforma.com).-

Congresista Francisco Petrozzi anunció en reunión los avances logrados en la propuesta de proyecto de Ley del Trabajador del Arte. Se pretende acabar con la informalidad.

El presidente de la Comisión de Cultura, Francisco Petrozzi (FP), anunció hoy martes, con satisfacción, que se está avanzando en definir los alcances de la futura Ley del Trabajador del Arte y adelantó que los beneficios que comprenderá la nueva norma será aplicable a los artistas que estén sindicalizados.

Fue al término de la octava reunión de sesiones del grupo de trabajo encargado de proponer la nueva ley del Artista y a la cual asistieron representantes del Fondo de Derechos Sociales del Artista (Essalud), de la Federación de Artistas Trabajadores del Perù, del Sindicato de Artistas Intérpretes del Perú, del sector de Servicios Artísticos de Entretenimiento, Culturales y Afines, del Sindicato de Artistas Empleados y Técnicos Circenses del Perú, de la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música y del Sindicato de Músicos de Arequipa, además de la compositora e intérprete del folclore Amanda Portales.

Petrozzi dijo que la nueva Ley del Artista reemplazará a la antigua norma vigente desde 1972 e incorporará varias novedades, como el tema de las pensiones y del seguro mèdico para los trabajadores del arte que se encuentren formalizados y sean contribuyentes. “Inclusive que los cómicos ambulantes también tributen”, aseveró.

“Necesitamos sanciones y multas para quienes incumplan la ley, pero también habrán facilidades. Estamos estudiando un software aplicable a todas las contrataciones de arte de cualquier tipo. O sea, pasaremos de ser un gremio informal a ser contribuyentes. Y ello implica dignificar a los artistas nacionales”, indicó.

El legislador dijo que otro alcance de la futura norma legal es que el artista peruano en general contribuya -aunque sea con un monto mínimo- para que pueda contar con los beneficios de una pensión.

“El trabajo en el arte es ocasional. Los artistas somos todos cómicos ambulantes. Nos ganamos la vida a medida que va llegando el empleo. Lo que quiere la Ley del Trabajador del Arte es ordenar la casa”, afirmó.

Petrozzi dijo que no tiene apuro para que se apruebe la nueva ley del Artista. “La ley no va a salir hasta que esté completa. Y cuando digo completa me refiero a todos sus aspectos. Y hasta que no hayamos creado una conciencia de opinión en la población que no hay que ser informal”.

Durante el debate del anteproyecto de la Ley del Trabajador del Arte se pasó revista a los alcances del fondo de derechos sociales que contendrá la nueva norma y se acordó que en la próxima sesión se presentará un nuevo texto sustitutorio que resuma las propuestas expuestas en las dos horas de debate público.