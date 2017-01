Inspeccionan labor del Metropolitano en la Estación Central.

Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Juan Carlos Gonzales

Lima, 25 enero 2017 (peruinforma.com).-

En el marco de la semana de representación, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Juan Carlos Gonzales Ardiles (FP), realizó una visita inopinada a la estacione central del Sistema Metropolitano de Transporte, donde dialogó con el público usuario sobre el servicio de transporte que se brindan para este caso.

Durante su recorrido, visitó la estación de monitoreo central para prevenir cualquier falla técnica o de seguridad pública, así como los accesos de entrada y salida de los miles de pasajeros que a diario transitan por esa estación.

También constató la fuerte afluencia de pasajeros, los accesos para las personas con discapacidad y de la tercera edad. La ubicación y uso de sillas de ruedas que sirven de apoyo para muchos usuarios, así como de los medios contra incendios.

De igual forma recorrió los diversos espacios al interior de la estación central que permiten el desplazamiento de los pasajeros con dirección a los conos norte y sur de Lima.

“Se ha podido constatar que aún existe algunas deficiencias que corregir, como la necesidad del funcionamiento del aire acondicionado que en esta época es vital para los ciudadanos, en especial para los niños, madres gestantes y personas de la tercera edad. Se verificó que este servicio no se brinda y esperamos se corrija pronto. No se divisó el servicio de apoyo con sillas de ruedas o, por lo menos, no están a la vista del usuario, entre otros aspectos que ameritan más atención”, manifestó el parlamentario Juan Gonzales.

Otros servicios y espacios que brinda la estación central fueron dados a conocer por el administrador de esa institución, Víctor Mansilla, quien guió al parlamentario y detalló los ambientes reservados y adecuados especialmente para riesgos técnicos, salidas de emergencia, entre otros aspectos vinculados al funcionamiento integral de esa estación.

OVALO NARANJAL

Luego de la visita realizada en el centro de Lima, el congresista y su comitiva se trasladaron a la estación El Naranjal, ubicado en el distrito de Independencia, donde también realizó la inspección correspondiente, dialogó con los usuarios, quienes le hicieron saber de sus apreciaciones sobre ese servicio de transporte masivo.

“Hay servicios que merecen nuestro reconocimiento en este campo. Sin embargo, espero que se tome en cuenta las deficiencias que aún existen y se corrijan. El público y los usuarios deben tener la debida atención de las autoridades. Nosotros como congresistas estamos cumpliendo nuestra función de fiscalizar el debido funcionamiento de los servicios públicos en el Perú, en concordancia con nuestra prerrogativa, porque estamos para apoyar y servir a los ciudadanos de cualquier tipo de abuso”, consideró el parlamentario de Fuerza Popular.

Los funcionarios de esa estación señalaron que el Sistema Metropolitano de Transporte, o El Metropolitano, es un sistema de autobuses de tránsito rápido que opera en la ciudad de Lima, y es administrado por la Municipalidad Metropolitana de Lima y es operada en su mayoría por consorcios colombianos.

El Metropolitano cuenta actualmente con una ruta troncal y 21 rutas alimentadoras. La ruta troncal, denominada COSAC I (Corredor Segregado de Alta Capacidad) o Corredor 1, es una ruta segregada que cuenta con 38 estaciones y una extensión de 36 km que está complementada con rutas alimentadoras del sistema troncal en sus extremos.

Esta ruta troncal recorre la ciudad de Lima en sentido sur a norte, conectando 17 distritos, desde Chorrillos, en la estación Matellini, hasta Independencia en la estación Naranjal, una de las rutas que recorría el antiguo sistema ENATRU (1966-1993).

Transporta a un promedio de un millón de pasajeros en su ruta troncal, conformada por las líneas (A, B y C) y los expresos (1, 2, 3, 4, 5, Súper Expreso y Súper Expreso Norte). Las rutas alimentadoras transportan un promedio de 600 mil pasajeros al día, convirtiéndose así en el servicio de transporte más utilizado de la ciudad desde el 2015.