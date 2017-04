Comisión de Fiscalización continúa investigación del “Caso Moreno”

Lima, 05 Abril 2017 (peruinforma.com).-

La Comisión de Fiscalización prosiguió en sesión del miércoles 5 y aprobó citar a funcionarios del sector Salud vinculados al caso del exconsejero presidencial Carlos Moreno.

Para dar algunas precisiones en torno a la investigación que realiza la Comisión de Fiscalización y Contraloría por presuntos actos de corrupción del exconsejero presidencial Carlos Moreno en materia de salud, asistió a la sesión del miércoles 04, ex administrador del centro de Especialidades Médicas y Osteoporosis, Miguel Ángel Sifuentes Melgarejo.

El exfuncionario informó que ingresó a Palacio de Gobierno por la puerta posterior portando dos celulares y que fue él quien realizó la grabación de los audios que luego entrego a medios de comunicación. “Yo lo grabe por convicción para combatir la corrupción, no lo hice por orden de nadie. Me voy a responsabilizar de mis actos, he contribuido con mi país”, remarcó.

Así respondió al ser consultado por el congresista Segundo Tapia Bernal (FP) quien enseguida lo interrogó sobre cómo se explica que la transcripción llegará a la computadora de Oscar Ugarte Ubilluz.

“No conozco al doctor Ugarte, el entró en noviembre de 2012 y no tuve ningún vínculo con él”, dijo Sifuentes Melgarejo para luego explicar que fue él quien trasladó los audios a la computadora que usa en su centro de trabajo para luego realizar la transcripción y enviar el material a los medios de comunicación.

“Lo mande con un mensajero a quien le pague 20 soles para que lo lleve a calan 4 y otros 20 soles para que lo deje en canal 5. Eso fue la quincena de setiembre de 2016.

Al ser consultado por el congresista Héctor Becerril (FP) sobre el porqué de la demora en la entrega del material si los audios fueron grabados el viernes 12 de agosto y se entregó a los medios la quincena de setiembre, el exfuncionario dijo que todavía se encontraba en funciones y que por ese motivo la transcripción la hacía en sus ratos libres.

Sin embargo, Becerril le preguntó por qué no lo hizo un sábado o domingo y esperó un mes, a lo que Sifuentes Melgarejo respondió que estaba esperando que se firme un convenio el 25 de agosto entre el SIS y la Clínica, tema contenido en los audios.

En su intervención el congresista Justiniano Apaza Ordoñez (FA) dijo que “todo lo expresado por el invitado parece que estuviera protegiendo a alguien o se está inmolando”

Sifuentes Melgarejo respondió diciendo que “los últimos héroes ya no están acá. No soy héroe ni mártir”, concluyó.

A la sesión había sido citado el exministro Oscar Ugarte Ubilluz, quien iniciada la sesión de la comisión, envió un documento excusándose de asistir por encontrarse cumpliendo compromisos pactados con anterioridad.

FUENTE:

Video Canal Youtube Congreso de la república del Perú https://www.youtube.com/channel/UC9HLcODpEZuBRLSKXZx5igw