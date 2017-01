Comisión Lava Jato aprobó plan de trabajo

Lima, 07 Enero 2017 (peruinforma.com).-

Con cargo a ser enriquecido con nuevos aportes, la comisión investigadora del denominado caso “Lava Jato”, aprobó hoy viernes su Plan de trabajo, el mismo que contempla determinar los presuntos sobornos que hubieran recibido funcionarios públicos y establecer responsabilidades funcionales, políticas y administrativas en dichos actos.

El documento de trabajo fue respaldado por los siete parlamentarios integrantes de la comisión que presidió el congresista Víctor Albrecht Rodríguez (FP).

“En el Plan de trabajo se necesita seriedad y madurez política para trabajar este tema porque el país está esperando la lucha contra la corrupción. Más allá de las penas, más allá de la indemnización, el Perú quiere saber quiénes fueron los responsables”, dijo la congresista Karina Beteta Rubín (FP).

“Acá nos vamos a enfrentar a muchos intereses y a muchas presiones” dijo por su parte el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, a lo que el congresista Mauricio Mulder Bedoya (APRA) agregó que “hay miedo de esos peces gordos y hay que investigar, porque hay quienes piensan que el Congreso no debe investigar. El Parlamento debe mostrar absoluta independencia en este tema”, afirmó.

Por su parte, la congresista Marisol Espinoza Cruz (APP) agregó que investigar es una de las tareas del Congreso y lo fundamental es determinar la investigación y el Parlamento está en capacidad de hacerlo.

Además de identificar a las empresas peruanas que en consorcio con las empresas brasileras participaron en procesos de licitación con el Estado suscribiendo contratos y adendas que pudieran haber significado actos lesivos contra la Nación, la Comisión “Lava Jato” se ha trazado la meta plantear propuestas legislativas que permitan corregir las fallas al sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado.

Además, según su Plan de Trabajo, plantearán acciones que podrían ejecutar los organismos responsables para cautelar los intereses del país evitando que las empresas involucradas vendan sus activos locales.

El congresista Jorge Castro Bravo (FA) planteó que se incluya en el proceso de investigación a la concesionaria Rutas de Lima por el cobro de peajes en Puente Piedra. Dicha empresa construye las obras del proyecto Vías Nuevas de Lima, el cual contempla la construcción de intercambios viales, puentes peatonales, etc.

Por su parte, el congresista Mauricio Mulder propuso que se invite a la presidenta de la OSCE, a fin de que brinde la información de todos los contratos con empresas brasileras; al Fiscal de la Nación, para que informe, en sesión reservada, y al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera porque –según dijo- “ellos han trabajado el tema de los movimientos bancarios de estas empresas y además pueden tener información de sus similares en otros países”. También pidió que se invite al Contralor General de la República.

A su turno, la legisladora Marisol Espinoza recomendó que la investigación se subdivida en obras de irrigación, obras del Ministerio de Transportes y obras de los gobiernos regionales. El truco está en los términos de referencia y en las adendas, dijo la parlamentaria, además de recomendar que no se pierda de vista la transferencia de activos.

La congresista advirtió que no es sólo Odebrecht, sino otras empresas brasileras la que establecieron un modus operandi en nuestro país, delitos de cuello y corbata.

El congresista Gino Costa pidió además que se solicite información a Proinversión sobre las concesiones vinculadas con la investigación.

El presidente de la comisión dio a conocer que hay tres informes elaborados por la similar comisión anterior que servirán como insumo para la investigación que se inicia. “También contamos con un documento relacionado con el levantamiento de secreto bancario que me acaba de entregar, en sobre cerrado, el congresista Mauricio Mulder”, dijo el legislador.

ACLARACIÓN

Al inicio de la sesión, el congresista Víctor Albrecht hizo algunas precisiones con respecto a las acusaciones vertidas en medios de comunicación luego de su designación a la cabeza de lo que se conoce como el caso más grande de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht que reconoció haber pagado sobornos por 29 millones de dólares a funcionarios públicos peruanos a cambio de obras, entre el 2005 y el 2014.

En los medios informaron que el parlamentario tendría un proceso judicial abierto. “Yo no he sido notificado por la sala de apelaciones y por lo tanto no he faltado a la verdad”, dijo Albrecht, al tiempo que señaló que la Fiscalía de la Nación ha determinado el sobreseimiento del caso y el procurador es el que ha vuelto a apelar.

Al respecto, el congresista Gino Costa dijo que esa situación se debió conocer antes porque “ha habido una apelación de la procuraduría y, en términos judiciales, el proceso está abierto”.

Por su parte, Mauricio Mulder remarcó que el que tiene proceso no está impedido de ser congresista y que por lo tanto se debe dejar que el proceso siga su curso.

“Nos llama la atención lo que ha salido contra usted, no lo sabíamos”, dijo Víctor Andrés García Belaunde. Saludó la decisión de Albrecht de aclarar esa situación en la sesión.

Finalmente, la Comisión acordó sesionar dos veces a la semana, los días miércoles y jueves a partir de las 3:00 pm.