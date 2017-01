Comisión del Congreso modificará ley sobre ascensos y pases a retiro en F.F.A.A

lima, 18 de enero de 2017 (peruinforma.com).-

Tras lamentar la forma como se han “manoseado” los ascensos y pases a retiro de altos oficiales de las Fuerzas Armadas durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala, según informe presentado por el grupo de trabajo ad hoc, la congresista Luciana León Romero (CPA) anunció que modificarán la legislación sobre la materia para que esta situación no se vuelva a repetir.

“Más allá de las conclusiones a las que lleguemos en toda esta línea de investigación, de hecho, con los congresistas hemos llegado a la conclusión de que vamos a recoger mucho de sus conclusiones, pero sobre todo legislaremos sobre esta ley que debe ser fundamental en el tema de ascenso y en el pase a retiro”, señaló la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional.

Fue durante una sesión que contó con la importante participación del Grupo de Trabajo encargado de evaluar el proceso de ascensos, pase a retiro y designaciones en las FF.AA. durante el período 2011 – 2016.

Dicho equipo de trabajo, liderado por el ex senador Enrique Bernales Ballesteros, concluyó en que se encontró intervención del exmandatario en dichos procesos. “En el caso del Ejército, lamento decir que fue decepcionante lo que encontramos ahí. La responsabilidad principal fue la abierta intervención política de Ollanta Humala con fines de perpetuarse en el poder”, subrayó.

Por esta revelación, León Romero expresó su malestar. “Estoy orgullosa de haber sido reservista del Ejército y para mí es un dolor fuertísimo ver cómo se ha ido manoseando no solo la Marina, la Fuerza Aérea en menor cantidad, pero sobre todo nuestro Ejército peruano. Creo que aquí estamos seguros y convencidos de que no queremos que eso siga sucediendo por intensiones o por intereses políticos”.

Bernales dijo que la intención del expresidente era concluir su mandato de cinco años, luego cederle la posta a su esposa Nadine Heredia y nuevamente ocupar él el sillón presidencia por cinco años más. “Para este propósito, el presidente necesitaba tener el control del Ejercito y lo hacía a través del coronel Villafuerte”, remarcó.

En su intervención, el congresista Octavio Salazar Miranda (FP) consideró que a nivel del Congreso se debe estandarizar los ascensos y pases al retiro en los institutos armados en un solo modelo. “Empecemos a trabajar esta propuesta en la comisión, que es sustantiva para las Fuerzas Armadas. Se debe garantizar la transparencia en estos procesos”, dijo el legislador.

El congresista Clayton Galván Vento (FP) consideró que se había cometido un abuso con nuestros oficiales que fueron nombrados con resolución y por ello que pidió que se invite al presidente del consejo de Ministros, Fernando Zavala, a fin de que informe las medidas adoptadas luego de tomar conocimiento del informe de la comisión ad hoc.

“Este informe debería pasar al Ministerio Público para que pueda iniciar más adelante un proceso sancionador”, agregó el legislador.

El congresista Elard Melgar Valdéz (FP) respaldó la propuesta del congresista Galván. “Tiene que venir el presidente del Consejo de Ministros, porque si invitamos al ninistro de Defensa no será suficiente la información porque el informe ha revelado la presencia de oficiales serviles y cargos fraudulentos”, subrayó.

A su turno, el congresista Gino Costa Santolalla (PPK) felicitó el trabajo del grupo de trabajo que trabajó arduamente y ad honorem durante tres meses. “Se ha evidenciado un uso abusivo de pases al retiro por renovación y ascensos en el Ejército para responder a un proyecto de perpetuación en el poder”, dijo el legislador.

Se unió al reconocimiento el congresista Edwin Donayre, quien además opinó que el desempeño de algunos comandantes generales, en los últimos años, había sido “nefasto”.

Coincidió también la congresista Luciana León quien dijo que será un material muy útil para la comisión y una pauta a seguir en la investigación correspondiente.

“Felicito la labor realizada por el ‘Grupo de trabajo Bernales’. Por cada caso hay situaciones subjetivas también, entonces es muy delicado tratarlo. Saludo que lo hayan trabajado con el respeto a la patria y a nuestras Fuerzas Armadas que no queremos que nuevamente pasen por este tipo de manoseos y abusos políticos”, dijo León Romero.

RECOMENDACIONES LEGALES

Tras dar a conocer una serie de irregularidades en los referidos ascensos y pases al retiro, Bernales explicó que no se respetaron los derechos constitucionales de los oficiales, ni se respetó el orden de mérito en la carrera militar. Afirmó que hubo violación de la Constitución porque esta no ampara el abuso del derecho y en el Congreso no puede amparar el abuso del derecho”, remarcó.

Por ello, recomendó al Parlamento hacer una revisión de toda la Ley de Situación Militar y de la Ley de Ascensos. “Es cierto que en el corto plazo se puede derogar y me parece muy positivo que se derogue el Decreto 009, que es la causa de tantos males y de tantas afectaciones a los derechos adquiridos de tantos oficiales, pero eso no es suficiente”, dijo Bernales.

Precisó que el Decreto 009 y el Decreto Legislativo 1143 han sido “bombardeadas”. Además advirtió que el artículo 7 de la Ley de Situación Militar, tal como está hoy, es inentendible e inaplicable por tantas modificaciones y, sin embargo, es clave para determinar los procesos de ascensos.

“La primera recomendación es un trabajo de carácter normativo cuya responsabilidad recae en el Congreso de la República. Tienen ustedes la altísima responsabilidad de dotar a las FF.AA. de leyes claras, precisas, amplias y respetuosas de lo que dice la Constitución”, subrayó el exsenador.

DECRETOS LEGISLATIVOS

Antes de concluir la sesión, la presidenta informó que el próximo jueves 26 asistirá a la sesión el ministro del Interior, Carlos Basombrío, a fin de que informe detalles de los 12 Decretos Legislativos de su portafolio dictados al amparo de la delegación de facultades al Ejecutivo. “No vamos a analizar su constitucionalidad, sino queremos ver otros detalles”, dijo la parlamentaria.