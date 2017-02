“Cuestión de confianza”… Por: Octavio Huachani Sánchez

Lima, 04 febrero 2017 (peruinforma.com / escrito por: Octavio Huachani Sánchez).-

En cualquier país del mundo resulta normal que cuando se produce un cambio de gobierno cesan todos los cargos de confianza (que han sido otorgados por el gobierno anterior). Siempre ha sido así en Instituciones como el Congreso de Republica, ministerios, etc.

Para el Estado, un trabajador de confianza es nombrado sin concurso y puede retirársele la confianza sin justificación. En este rango no solo están los miembros de directorios si no también ministros y viceministros, asesores, etc.

El Tribunal Constitucional señala que “las normas prevén que el personal de confianza no tienen derecho a reposición ante un despido incausado y señala además que quienes ejercen un cargo de confianza tienen pleno conocimiento de lo que ello implica”.

Según José Valdivia Morón, abogado por la PUCP, con especialización en administración y gestión pública: “Un empleado de confianza es aquel que desempeña un cargo técnico o político, distinto al del funcionario público y se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente”.

Todo esto a propósito de la batahola que ha armado el señor Juan Gargurevich a raíz de su cese como miembro del directorio de Editora Perú.

Nadie pone en tela de juicio la idoneidad profesional del señor Gargurevich, pero las leyes no hacen distingos de ninguna naturaleza.

Ahora pide la intervención del Colegio Nacional de Periodistas y del Club de Periodistas (¿?) bajo el argumento de “Conducta Infraterna”. Olvida que una empresa, cualquiera sea su naturaleza, es un centro de trabajo no un club de amigos que se deben lealtad unos a otros.

Finalmente, discrepamos con las “revelaciones” que el señor Gargurevich viene publicando porque lindan con la infidencia que un servidor público está obligado.

Al respecto el artículo 3 del Capítulo III de la Ley del Código de ética de la Función Pública (Ley N° 27815) señala lo siguiente: “(El funcionario público debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones (…)”.

Pero no solo para los que ejercen un cargo en una entidad ligada al Estado. Para todos. La discreción es inherente de todo aquel que debido a su cago tiene acceso a información reservada.