¡Caos ambulatorio en San Miguel! Por Miguel Angel Escalante

Lima, 24 de enero de 2017 (Escrito por: Miguel Angel Escalante-Director del periódico Basta Ya)

Señor alcalde de San Miguel, usted no sabe que la primera cuadra de la Avenida Precursores es zona rígida y me pregunto ¿qué hacen los ambulantes informales ahí en forma permanente? Por qué se le tiene que llamar la atención a los formalizados que están en la avenida Parque de las Leyendas 580 y a los otros no.

He tenido una rica experiencia de casi 12 años con la gestión de Salvador Heresi en sus tres períodos y nunca hubo esta situación porque a ningún ambulante informal se le estaba permitido,pero ahora veo con gran tristeza cómo es que dichos ambulantes han aumentado como hormigas y hacen lo que quieren.

Me gustaría saber quiénes son los padrinos de la municipalidad con esta gente,porque los fiscalizadores ni los tocan y me dicen que hay órdenes de no tocarlos,qué pasa con el ornato público ,qué pasa con la imagen del Parque de las Leyendas y de nuestro distrito, no le interesa,ponga orden alcalde Bless,porque esto nunca se ha visto. Hace más de 18 años y ahora esa primera cuadra de Precursores es tierra de nadie.

Los informales son los que hacen y deshacen quienes son los que van a vender y quienes no, y lo más triste es que a los formalizados no le dan cara ni tampoco atención. Llos vecinos de la urbanización Las Leyendas están muy mortificados por esta situación, sus casas se están desvalorizando porque tienen a ambulantes que hacen lo que quieren en ese territorio del distrito.

“Basta ya” de tanta informalidad y porque se le da mucho sajiro a los vendedores informales, en las próximas elecciones va a ver que no es lo mismo guitarra que cajón, ya los vecinos ven como usted maquilla la ciudad pero no hace obras estructurales.

Por si acaso este es un error que usted esta teniendo en su gestión y usted lo sabia desde el 2010 porque fue regidor y apoyaba por interés a estos informales, pero ahora como es alcalde con mayor razón ,sino por qué están y por qué no los sacan.

No lo digo con el hígado sino con la razón como usted hace que el abuso, autoritarismo de sus empleados puedan mas que usted porque sino estos informales estarían fuera de ese lugar.

Por si acaso le aviso que solamente hay 3 fiscalizadores en la zona y qué van a poder hacer si están con las manos amarradas,no pueden tocarlos.