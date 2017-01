10 propósitos de año nuevo para una piel suave y hermosa

Lima, 09 Enero 2017 (peruinforma.com).-

Viernes en la tarde… Te marca tu mejor amiga para invitarte a un viaje exprés de fin de semana, pero no estabas preparada. ¿Qué haces? No te preocupes, Gillette Venus te comparte cómo estar siempre lista y sentirte increíble, sin importar cuál sea el plan.

Cita romántica

Cuando nos invitan a salir queremos que todo salga perfecto y es muy importante para nosotras sentirnos fabulosas. Elige tu vestido favorito para impresionar a tu acompañante, si no estabas preparada para lucir tus piernas, existen afeitadoras como Gillette Venus Breeze, su uso es tan simple que, con solo mojar las barras de gel, obtienes una depilación suave y humectante de forma rápida sin la necesidad de jabón o crema para rasurar adicional. Si tienes dudas de qué ponerte, le puedes preguntar a tu chico a dónde van a ir, y si te dice que es sorpresa, pregúntale si es elegante o más casual para ver si llevas vestido de día o uno de noche.

Noche de chicas

No hay nada mejor que reunirte con tus amigas para salir o hacer una pijamada, lo que decidan seguro será muy divertido. Si se van a arreglar juntas para una fiesta o van a hacer noche de pelis, te recomendamos llevar una maleta con todo lo necesario para estar siempre lista: un cambio de ropa, todo lo necesario para tu rutina de belleza y tu afeitadora Gillette Venus Breeze, nunca sabes qué sorpresas te esperan.

Plan sorpresa de viernes por la tarde

Después de una larga semana decides quedarte el viernes en tu casa para descansar, pero te hablan tus amigas para que te pongas tu mejor outfit, ¡porque es viernes y hay una gran fiesta! Te animas y decides salir. Para que el cansancio no se te note y luzcas increíble toda la noche, aplica una mascarilla para reanimar tu cara, date un baño para refrescarte y no olvides afeitarte. Recuerda no aplicar demasiada presión con tu afeitadora, forzarla puede causar irritación. Existen rasuradoras de precisión como Gillette Venus Breeze, diseñada para deslizarse con el mínimo esfuerzo sobre la piel y dejarla súper suave.

Sigue tu rutina de belleza, elige tu falda favorita para lucir tus piernas increíbles y, ¡voila! Lista para lucir fabulosa.

Viaje a la playa

Vacaciones en el mar, ¡ya no puedo esperar! Cuando vamos a la playa no importa cuál sea el plan, tienes que estar lista para sacar tu bikini, shorts y vestidos favoritos. Para lucir una piel increíble, elige una buena afeitadora: la nueva Gillette Venus Breeze es una excelente opción, ya que combina toda la experiencia del rasurado femenino en un solo producto. Recuerda usar crema hidratante después de tu afeitado. Ya que tengas tu maleta lista y todo lo necesario para tu rutina de belleza -sin olvidar el bloqueador solar-, lo único que te falta es hacer una playlist de playa con tus canciones favoritas para pasarla increíble.

¡No te pierdas ningún plan!