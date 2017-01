Nueva gerencia en Citroen

Lima, 05 enero 2017 (peruinforma.com).-

Jaime Javier Rodríguez-Frías Chávez asumió este año, la nueva gerencia de Citroën, marca francesa representada en el Perú por Derco.

Rodríguez-Frías viene laborando en Derco desde hace más de tres años donde ocupó importantes cargos gerenciales. Cuenta con una sólida experiencia profesional con estudios de Master in Business Management por A.B. Freeman School of Business – Tulane University.

Es Magíster en Administración de Negocios Globales por Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad de Piura (UDEP). Participó en el programa de intercambio MBA por McCombs School of Business – The University of Texas at Austin, en el Programa de Dirección Comercial por el Programa de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de Piura (UDEP).

Antes de laborar en Derco, fue Gerente de Línea y luego Gerente de la División Consumo en Medifarma S.A., también fue Gerente de Proyectos y Servicios de Marketing en la División Quilab de Química Suiza S.A.