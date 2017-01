Nueva edición de Correspondencias & Análisis aborda el poder de las redes sociales

En las movilizaciones ciudadanas

Lima, 19 enero 2017 (peruinforma.com).-

El Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Comunicaciones de la USMP acaba de publicar la más reciente edición de su revista científica “Correspondencias & Análisis” la cual cuenta con quince investigaciones en los campos de las Comunicaciones, Relaciones Públicas y Publicidad.

En este nuevo número, el psicólogo y periodista, Amaro La Rosa, publica una investigación que habla sobre el papel que desempeñan las redes sociales para motivar a la sociedad a realizar una acción colectiva para el fortalecimiento de la democracia en la mayoría de casos.

La Rosa comenta que Twitter es una de las plataformas de mayor trascendencia para movimientos sociales en el mundo. Un solo tuit de un líder de opinión puede convertirse en tema de la agenda mediática. Facebook con fotos y videos también juegan un rol importante en estas movilizaciones ciudadanas. Youtube y Flicker proporcionan testimonios en constante actualización sobre el curso de los acontecimientos.

Ejemplos significativos: la “Repartija” (2013) en donde se negociaba en el Congreso de la República la elección de miembros del Tribunal Constitucional, del Banco Central de Reserva y el Defensor del Pueblo; en Chile (2011), miles de estudiantes universitarios y escolares salieron a las calles a protestar, a pesar de las bajas temperaturas por los altos costos de la educación superior demandado una educación pública y gratuita; entre otros casos en el mundo.

Sin embargo, el especialista indica que los movimientos sociales no se producen en modo alguno por generación espontánea y que si bien utilizan los recursos digitales no dependen de ellos. Por ello, indica que son indispensables una serie de factores como: a) Una situación social previa, b) Una situación coyuntural, c) Actores sociales comprometidos, d) Acceso a redes sociales.

Una de las conclusiones del estudio indica la importancia del uso de la narrativa y de los recursos simbólicos como lo es, desde el 2007, el uso del hashtag (#) para etiquetar los mensajes y que luego se conviertan en tendencia.

Dentro de la edición n° 6 de Correspondencias & Análisis podemos encontrar temas como: “Las competencias emprendedoras del periodista digital”; “El ejercicio de la mujer en el periodismo deportivo”; “Tribus de consumo: hacia la autosegmentación del consumidor”, entre otras investigaciones.