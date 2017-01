Lenart Ribring el piloto de Mustang más longevo del mundo

.Lennart Ribring acaba de comprarse un Ford Mustang V8 de 5.0 litros y aspira a seguir conduciéndolo hasta que cumpla 100 años.

Lima, 03 Enero 2017 (peruinforma.com).-

Hay ocasiones donde nos preguntan ¿y que harás para tu cumpleaños? Y muchas veces la respuesta suele estar cargada de algo de duda y emoción, ahora imagínense que nos preguntan ¿Cómo pasarías tu cumpleaños número 97? Bueno, para Lennart Ribring, la respuesta ha sido fácil: “lo pasaré al volante del deportivo americano más icónico del mundo”.

Lennart, nació en 1919, cuando el Ford T tan sólo llevaba fabricándose 11 años, obtuvo su licencia de conducir a los 18 años, en 1937. Y ahora, a se ha dado el gusto de comprarse un nuevo Ford Mustang.

El deportivo de color rojo, que alcanza 249 km/h y 0-100 km/h en 4.8 segundos, ocupa un lugar privilegiado en la entrada de la casa de Lennart en Estocolmo.

“Me llamo Lennart Ribring. Tengo 97 años y conduzco un Ford Mustang 5.0 litros V8 que me hace muy feliz”, cuenta en un vídeo que captura el momento que Lennart recoge su nuevo Mustang en el concesionario de Ford, llega a casa y le da una vuelta en él a su hijo Michael y se lo enseña a su nieta Emilia.

Lennart fue uno de los primeros compradores del Ford Mustang de primera generación de los años sesenta en su país. Ahora, más de 50 años después, es uno de los conductores de Mustang más longevos del mundo.

“Me enamoré de los primeros Mustangs y prácticamente no he vuelto a pensar en otro auto. Recuerdo que cuando lo conducía me sentía el rey de la carretera”, asegura Lennart. “Probablemente no me quede mucho tiempo de vida, así que quiero aprovechar las oportunidades que me quedan de conducir y disfrutar un poco de este excelente muscle car”.

Lennart es un hombre de negocios retirado que aún trabaja eventualmente como contable y tiene algunos consejos para quienes tengan pensado seguir conduciendo cuando se acerquen a los cien años.

“Animaría a los conductores más jóvenes a no tener prisa”, dice Lennart. “Conoced vuestro auto bien antes de conducirlo, respétalo y siempre piensa primero en la seguridad”.