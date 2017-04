Guatemala: Ríos Montt enfrentará segundo juicio por genocidio

Ciudad de Guatemala, 05 Abril 2017 (peruinforma.com/fuente:Nodal).-

Una jueza ha determinado que hay suficiente evidencia para enviar a juicio al ex dictador de Guatemala Efraín Ríos Montt por la masacre de Las Dos Erres. Este será el segundo juicio que Ríos Montt enfrentará en el que se le acusa de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.

Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, la masacre de Las Dos Erres fue ejecutada por la unidad especializada contrainsurgente del Ejército de Guatemala Kaibiles, durante un periodo de tres días en diciembre de 1982. En ese momento, Ríos Montt era presidente de facto y comandante general del Ejército de Guatemala.

Más de 200 personas fueron asesinadas en la masacre de Las Dos Erres, una comunidad establecida por campesinos migrantes en La Libertad, Petén. Los soldados violaron a las niñas y a las mujeres antes de matarlas. Apalearon hasta la muerte a los miembros de la comunidad, incluidos los niños, para luego tirarlos a un foso común.

Investigadores forenses exhumaron 162 cuerpos de Las Dos Erres. De ellos, 67 eran niños menores de 12 años.

En 2011, cuatro ex soldados fueron sentenciados por el caso; a cada uno se le impuso una condena de 6,060 años. El año siguiente, otro ex kaibil más fue sentenciado a 6,066 años.

La acusación

La audiencia fue celebrada el viernes 31 de marzo, ante la jueza Claudette Domínguez que preside el Tribunal de Mayor Riesgo A. En una sala de audiencias llena, el fiscal del Ministerio Público (MP) Erick de León acusó y presentó las pruebas contra Ríos Montt, que incluían documentos militares oficiales, testigos presenciales y peritajes.

Según de León, Ríos Montt continuó con la estrategia contrainsurgente de tierra arrasada desarrollada e implementada por el gobierno militar de Romeo Lucas García que le antecedió en el poder (1978-1982). De León afirmó que el presidente de facto Ríos Montt ostentaba control absoluto sobre el Ejército y era quien autorizaba las operaciones a nivel del territorio nacional, incluida la masacre de Las Dos Erres.

De León se refirió a documentos militares que evidencian que el comandante de la Zona Militar No. 23 de Petén solicitó autorización del Alto Mando del Ejército para que la unidad Kaibil se movilizara y apoyara la operación contrainsurgente en Las Dos Erres. La operación fue solicitada luego de que un convoy militar fue atacado por presuntos guerrilleros, que se llevaron 19 fusiles. En el momento de los hechos, el Estado Mayor del Ejército de Guatemala estaba conformado por Ríos Montt, el Ministro de Defensa Oscar Humberto Mejía Víctores, y el Jefe del Estado Mayor, Héctor Mario López Fuentes.

Mejía Víctores y López Fuentes murieron antes de que pudieran ser procesados de estos y otros crímenes. El abogado defensor de Ríos Montt alega que su cliente nunca estuvo en Las Dos Erres por lo que no se le puede considerar responsable de lo sucedido allí.

Medidas especiales otorgadas a Ríos Montt por incapacidad

La jueza Domínguez determinó la necesidad de aplicar medidas especiales en el juicio debido al estado de salud de Ríos Montt. Como en el caso de genocidio maya ixil —cuya fecha de reinicio de juicio sigue pendiente— las medidas especiales permitirán que la presencia de Ríos Montt no sea necesaria en el proceso y que sea representado por un guardián durante el juicio. Las audiencias del juicio no serán públicas y der ser encontrado culpable, no se le aplicará ninguna sanción penal.

La acusación contra Ríos Montt en el caso de la masacre de Las Dos Erres había permanecido inactiva hasta agosto de 2016, cuando Estados Unidos deportó a Guatemala al ex kaibil López Alonso, quien fue acusado de homicidio y delitos contra los deberes de la humanidad. Los abogados defensores de Ríos Montt solicitaron a la Corte que desestimara la acusación contra el él, pero la jueza Domínguez denegó la solicitud y, luego de revisar las pruebas ofrecidas, resolvió enviar a juicio a Ríos Montt.

La jueza Domínguez derivó el caso al Tribunal B de Alto Riesgo, el mismo tribunal a cargo del nuevo juicio contra Ríos Montt por el caso de genocidio Maya Ixil, que sigue estancado. Después Ríos Montt fuera condenado en 2013 por ese caso, la sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad, presionada por intereses de las élites empresariales y veteranos militares, los múltiples esfuerzos por que inicie el nuevo juicio han sido frustrados.

El Juzgado fijó la audiencia para la presentación de pruebas en el caso de la masacre de Las Dos Erres para el día 18 de mayo de 2017.

FUENTES:

http://www.nodal.am/2017/04/masacre-las-dos-erres-dictador-rios-montt-enfrentara-segundo-juicio-genocidio/

https://www.plazapublica.com.gt/content/rios-montt-enfrentara-segundo-juicio-por-genocidio-en-el-caso-de-la-masacre-de-las-dos-erres