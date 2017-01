Comunidad mapuche denuncia violencia policial contra ancianos, embarazadas y niños

Escalada de violencia en la Araucanía: Comuneros mapuche denuncian abuso policial

Araucanía, 16 enero 2017 (peruinforma.com / fuente: Nodal).-

Este jueves se registraron nuevos hechos de violencia que afectaron a comunidades mapuche de La Araucanía.

Cerca de 50 efectivos policiales ingresaron a la comunidad Gillun Mapu, en Ercilla, deteniendo a los comuneros Víctor Huenulao y Jordan Concha, en medio de una investigación que busca esclarecer once hechos de violencia rural en la zona.

Los integrantes de la comunidad acusaron ser agredidos, incluso golpeando a mujeres embarazadas y adultos mayores.

Estos hechos se dan a horas que la Presidenta realice una nueva visita a la Araucanía y a días que se interpele al Ministro del Interior por el caso de la Machi Francisca Linconao. La mandataria aseguró que esta agenda busca mostrar el avance de obras en la zona y ningún otro particular. En tanto, las comunidades del sector esperan dialogar con la mandataria por la escalada de violencia policial que se ha producido en la zona.

Por otro lado, durante una manifestación que se desarrolló en una comunidad en reivindicación territorial a kilómetros de Pitrufquén, Carabineros detuvo a dos mujeres y una niña de 15 años, amenazándolas con armas de fuego, según denunciaron.

La abogada Manuela Arroyo informó que se les estaría imputando el delito de desórdenes públicos.

“Fueron detenidos por la policía civil y una de ellas desconocía que era policía por lo mismo se inició un forcejeo y le propinaron improperios. En ese momento, apareció un carabinero, le apunta con un arma y le dice que la va a matar aludiendo a su condición de mujer mapuche”, relató.

Mientras, la werkén Ingrid Conejeros, vocera de la Machi Francisca Linconao, llamó a sumarse a una movilización que se realizará el próximo martes 17 de enero a las 10: 30 horas en Temuco, contra los hechos que están afectando al Pueblo Mapuche.

“La idea es que todo el territorio se manifieste por los hechos de violencia que están ocurriendo hacia nuestro pueblo, podamos denunciar para que no se materialice esta impunidad y no nos sigan violentando. Ya tenemos jóvenes que han muerto y no queremos más”, manifestó.

En tanto, desde la Clínica Alemana de Temuco, el joven mapuche baleado por Carabineros, en Curaco, Brandon Hernández Huentecol, llamó a manifestarse y a exigir justicia y dignidad para todos los mapuche que sufren amedrentamiento constante en sus territorios.

“No permitamos q nos roben y quiten nuestros sueños y más aún de nuestros hijos que tienen todo un futuro por delante. Un abrazo gigante a la distancia”, expresó el joven a través de un video difundido por redes sociales por su madre, Ada Huentecol.