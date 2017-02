Colombia: ELN liberó a soldado secuestrado en el día previo al inicio del diálogo por la paz

Bogotá, 07 febrero 2017 (peruinforma.com / fuente: Nodal).-

La guerrilla del Eln liberó este lunes al soldado Fredy Moreno Mahecha secuestrado en La Esmeralda, Arauca el 23 de enero del 2017, confirmó el Cicr. El militar fue llevado luego a revisión médica en el dispensario militar en Saravena.

Moreno, adscrito al Batallón Especial Energético y Vial No. 16, fue plagiado cuando se trasladaba desde la Base Militar La Virgen, en Norte de Santander hacia la ciudad de Arauca, capital de ese departamento.

El uniformado fue entregado este viernes en zona rural a un equipo conformado por delegados del Cicr, miembros de la Defensoría del Pueblo y la iglesia católica.

“Confiamos en que estos gestos refuercen la confianza entre el Gobierno colombiano y el Eln ante el inminente inicio de la fase pública de conversaciones en Quito. Creemos que los problemas humanitarios vigentes deben ser protagonistas de sus discusiones”, indicó Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del Cicr en Colombia.

Moreno Mahecha es oriundo de Bogotá y fue reportado como desaparecido el 28 de enero. Días después un comunicado del Frente de Guerra Oriental del Eln confirmaba el secuestro. “El día 24 de enero fue capturado por unidades nuestras el soldado profesional Moreno Maecha Fredy (…) cuando se encontraba desarrollando labores de espionaje entre Saravena y La Esmeralda, municipio de Arauquita”, afirmaba el comunicado.

La misiva fue desmentida por el mismo grupo guerrillero que días después, durante la liberación del excongresista Odín Sánchez, reconoció el plagio desde su cuenta de Twitter:

El Gobierno llegó a calificar de “gesto hostil” la retención del militar, que aporta “una preocupación nueva” al proceso de diálogos, según dijo el exministro Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del Gobierno con el Eln.

El pasado jueves el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, también exigió la liberación de Moreno, así como lo hizo con el excongresista Odín Sánchez, como gesto para el inicio de la fase pública de los diálogos de paz.

“Yo he confiado en que junto con la liberación de Odín Sánchez pudiera darse también la liberación de nuestro soldado. Pero eso no ha sucedido, lo cual me lleva nuevamente a exigirle al Eln la liberación”, señaló el ministro, tras celebrar que la liberación del político chocoano.

La familia del soldado también había pedido postergar el inicio de los diálogos de paz, previsto para este martes en Quito, hasta tanto Moreno no fuera liberado.

“Que todos los secuestrados o las personas que tenga el Eln sean liberadas, porque todos tienen el mismo derecho de estar con sus familias y que no se inicie un proceso sin antes ellos liberar a toda la gente”, dijo Gloria Moreno, hermana del militar liberado este lunes.

LA FASE PÚBLICA DE LOS DIÁLOGOS INICIA ESTE MARTES

El evento del inicio de la fase pública de diálogos con el Eln se prevé para las 5:00 de la tarde de este martes.

La agenda tiene seis ítems, empezando por el de la ‘Participación de la sociedad en la construcción de paz’, con el que se espera conocer las propuestas de los colombianos en relación con la negociación.

Democracia para la paz’. Así se denomina el segundo punto de la agenda, en el cual se busca debatir la participación y las decisiones de la sociedad –que nuevamente se tiene que concretar-, y se hablará sobre los derechos y garantías en la manifestación pública y la movilización social.

El tercer ítem se denomina ‘Transformaciones para la paz’. Acá, la pobreza, inclusión corrupción, degradación ambiental, son algunos de los temas, así como las cuestiones de desarrollo productivo y económico que beneficien a las comunidades. Se espera tener propuestas sustentadas del punto dos en las que haya intervenido la sociedad.

El punto cuatro y cinco tiene que ver con las Víctimas y el Fin del Conflicto, en donde la situación jurídica y la reparación a las víctimas son los principales temas y quizás los más complejos.