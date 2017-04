Chile: 300 mil estudiantes en marcha contra proyecto de reforma oficial

Unas 100 mil personas en masiva marcha estudiantil marcada por rechazo a proyecto de educación superior

Santiago, 12 abril 2017 (peruinforma.com / fuente: Nodal).-

Unas 100 mil personas en Santiago y 300 mil a lo largo de Chile, según informó la Confech, acudieron la mañana de este martes al llamado a una nueva marcha por el derecho a la educación en Chile.

Una movilización marcada por la votación programada para esta jornada en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del proyecto de reforma a la educación, la que -de acuerdo a información recabada por este medio– no se llevaría finalmente a cabo.

“Este proyecto de ley no es respaldado por el Movimiento Estudiantil, no ha dado respuesta a las propuestas que nosotros como estudiantes hace dos meses presentamos tanto en el Mineduc como en el parlamento”, señaló al comienzo de la marcha Daniel Andrade, presidente de la Fech y vocero de la Confech.

En ese marco, el dirigente llamó a los parlamentarios, en particular a Giorgio Jackson (RD) y Camila Vallejo (PC), a “ser consecuentes con la posición del Movimiento Estudiantil, porque ellos vienen de acá” y a oponerse a la iniciativa. “Necesitamos un proyecto que se haga de cara a la ciudadanía y no a espaldas de los movimientos sociales. Se tiene que postergar esa votación porque no se han recogido las propuestas del Movimiento Estudiantil”, sostuvo Andrade.

Andrade: “Gratuidad del Gobierno es insuficiente”

En conversación con El Ciudadano, el vocero de la Confech se refirió también a la gratuidad en educación que ha impulsado el Gobierno. “Es insuficiente. Es una mirada muy autocomplaciente decir que se avanzado en gratuidad. Ellos dicen que a lo más hay 300 mil estudiantes con gratuidad, cuando en la educación superior son un millón y medio. ¿Qué gratuidad es esa? Sigue siendo una beca para unos pocos y no para las mayorías de Chile”, apuntó el presidente de la Fech.

El dirigente añadió que “nosotros hemos hablado de una expansión de la educación pública, llegando hasta un 50% de la matrícula”, poniendo el énfasis en que igualmente se necesitarían “fondos prioritarios” para universidades de regiones. “Porque también entendemos que la acreditación y la calidad de esas instituciones ha bajado precisamente por el abandono del Estado”, argumentó.

Por su parte, Francisca Flores, vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Cones, se refirió también a este tema, considerando que es la universitaria la etapa de formación que muchos de ellos deberán enfrentar prontamente. “Esta no es la gratuidad que queremos. Se supone que la educación es un derecho universal para todos por igual, no solamente a un pequeño porcentaje de la población. Lo que queremos es gratuidad para todos”, señaló.

Junto con ello, Flores abordó el proyecto del Ejecutivo que concierne específicamente a su sector. “Dentro de la ley de nueva educación pública no está contemplado el sistema de financiamiento y esa es una de las peticiones que tenemos, porque exigimos un sistema de financiamiento que cumpla con el proyecto educativo que tenemos para Chile”, señaló al respecto la dirigenta.

Incidentes

La masiva movilización terminó con incidentes aislados entre manifestantes y Fuerzas Especiales de Carabineros, debido básicamente a la permanente vigilancia de los policías para que quienes marchaban no se pasaran a la ladera norte de la Alameda y solo avanzaran por la del costado sur.

“Nos parece que los medios de comunicación muestran lo que quieren. Nosotros hemos hecho conferencias de prensa, especificando qué es lo que se quiere en Educación y ellos no muestran eso; muchas veces muestran solo la violencia y el Movimiento Estudiantil es mucho más que eso”, declaró en ese sentido Daniel Andrade, vocero de la Confech.