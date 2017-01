Nueva especie de rana para la ciencia es descubierta en la Reserva Comunal Amarakaeri

Lima, 31 de enero de 2017 (peruinforma.com).-

La Ameerega shihuemoy es la nueva especie de rana para la ciencia que ha sido descubierta en la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) y la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, áreas naturales protegidas administradas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), ubicadas en la región Madre de Dios.

El hallazgo de esta especie se realizó durante una investigación realizada en las cabeceras del río Cupudnoe, al interior de la RCA, zona en la que se ha registrado en mayor número, por lo que mantener intactas estas cuencas garantiza la conservación de esta especie y de muchas otras que habitan estas áreas prístinas.

Esta nueva especie debe el nombre “shihuemoy” a la denominación local en Harakmbut de las “ranas venenosas”, grupo al cual pertenece. Los colores encendidos de este grupo de ranas son conocidos por contener toxinas para su autodefensa. Es una rana pequeña, que mide menos de 3 centímetros.

En el hallazgo participaron investigadores del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, The Crees Foundation, Institute of Biodiversity, Animal Health and Comparative Medicine, College of Medical, Veterinary and Life Sciences, University of Glasgow, Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Michigan; Section of Amphibians and Reptiles Carnegie Museum of Natural History y el Museo de Biodiversidad de Perú, con el apoyo de guardaparques de la Reserva.

Este importante nuevo hallazgo para la ciencia es una muestra de que el Perú alberga una valiosa biodiversidad por descubrir, la cual se encuentra resguardada en las áreas naturales protegidas para el conocimiento de las futuras generaciones y el equilibrio natural de estos ecosistemas.