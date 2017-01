Municipalidad de Pueblo Libre regula la instalación de antenas en el distrito

Multas llegan hasta las 25 UIT para aquellas empresas que incumplan con la Ordenanza N ° 488-MPL

Lima, 16 Enero 2017 (peruinforma.com).-

La Municipalidad de Pueblo Libre, emitió la Ordenanza N° 488-MPL en la que dicta medida para regular la ubicación e instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de Telecomunicaciones en el distrito, en caso de incumplimiento serán desmontadas las antenas y recaerá sobre dicha empresa una multa de acuerdo a la infracción cometida que va hasta las 25 UIT.

La presente ordenanza indica que para la instalación de torres y/o antenas la infraestructura de Telecomunicaciones en áreas de uso y dominio público no puede obstruir la circulación de vehículos, peatones o ciclistas; no impedir el uso de plazas y parques tanto en su función de recreación como de refugio temporal en caso de desastres; no interferir en la visibilidad de la señalización de tránsito; no dañar, impedir el acceso o hacer inviable el mantenimiento, funcionamiento o instalación de infraestructura de otros servicios públicos; no dañar el patrimonio urbanístico, histórico, cultural, turístico y paisajístico, no afectar la biodiversidad y los ecosistemas al interior de las áreas naturales protegidas, sus zonas de amortiguamiento y en las áreas de conservación regional.

Además el Operador de Servicio previo a la colocación de una Estación de Radiocomunicación y/o torres livianas y/o antenas, deberá promover a través del Comité Vecinal que corresponda, la transparencia y claridad de la información al público, sobre sus planes de obras públicas y ejecución de las mismas, (Art. 7.4. Ley N° 30228).

En los casos en que la instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones se valla a realizar en propiedad de terceros; los propietarios del bien inmueble deberán de haber tramitado previamente la licencia para Edificación ya sea de ampliación o de obra nueva; donde se haya incluido o considerado los reforzamientos o mejoras que se consideren que deben realizarse técnicamente para garantizar la seguridad de la estructura en todo aspecto; el cual será requisito exigible para el otorgamiento de la Autorización de Infraestructura de Telecomunicaciones pero si exigible al propietario.

La edificación donde se instale una Estación de Radiocomunicación y/o torres livianas y/o antenas, deberá contar con el acondicionamiento necesario para eliminar los efectos acústicos y de vibraciones que puedan producir, y cumpla con la mimetización del mismo, el cual no afectará el entorno urbano.

Como también las edificaciones que albergue la Estación de Radiocomunicación y/o torres liviana y/o antenas, así como los equipos e instalaciones complementarias de la citada estación, deberán contar con el acondicionamiento necesario para mitigar el efecto de los ruidos, a fin de no sobrepasar los niveles permisibles dentro de los límites acústicos establecidos; así como cumplir con las condiciones estructurales para que el edificio pueda soportar el peso de la infraestructura de radiocomunicación y/o torre, además de considerar las medidas de contingencia con que se debe contar en caso de que ocurra un incendio o desastre natural.

Esta medida también se da por la preocupación del alcalde de Pueblo Libre, Jhonel Leguía Jamis, consiente de los innumerables reclamos de los vecinos sobre la instalación de las antenas sin ninguna reglamentación y que a partir de la fecha tendrán que cumplir con la ordenanza para que estas puedan instalarse.

Los Vecinos de Pueblo Libre, harán un plantón este martes 17 de enero, a las 7: 00am, en el Parque Moretti, en protesta contra las instalaciones de Antenas.