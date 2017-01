Miraflores inicia campaña de ayuda para damnificados por lluvias y huaicos

Lima, 27 Enero 2017 (peruinforma.com).-

La Municipalidad de Miraflores inició la cruzada “Ayudar está en tus manos” que busca brindar apoyo a las familias damnificadas en Ica que se encuentran en estado de emergencia por las lluvias intensas y huaicos.

Para ello, la comuna ha instalado una carpa en el parque 7 de Junio (óvalo de Miraflores) para que los vecinos y público interesado en ayudar puedan dejar su donación. También se cuenta con otros dos puntos de acopio: la casa del adulto mayor Armendáriz, ubicada en la calle Arístides Aljovín N° 153 y la casa del adulto mayor Aurora, con sede en la avenida Mariscal Castilla N° 640.

Las donaciones se recibirán desde el viernes 27 de enero hasta el lunes 6 de febrero, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Entre los productos que se necesitan destacan principalmente agua embotellada, alimentos enlatados y/o no perecibles (fideos, arroz, leche, azúcar, etc.), colchones, frazadas, útiles de aseo, además de ropa limpia y en buen estado.

Las donaciones serán trasladadas y distribuidas por ADRA, organización no gubernamental con amplia experiencia en la entrega de donaciones en situaciones similares, que también dispondrá de un grupo de voluntarios en cada jornada.

De esta manera, la Municipalidad de Miraflores busca sumar esfuerzos a favor de los hermanos iqueños que están atravesando por una situación difícil y que requiere de la solidaridad de todos los peruanos.