HBO estrena su nueva serie “Big Little Lies”

Lima, 23 de enero de 2017 (peruinforma.com).-

HBO anuncia el estreno de su nueva producción original, Big Little Lies, el próximo domingo 19 de febrero a las 9:00 p.m., exclusivamente por HBO. La serie cuenta con la participación de grandes actrices ganadoras del premio Oscar® como Reese Witherspoon y Nicole Kidman, junto al talentoso elenco de Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Alexander Skarsgård y Adam Scott. Creada y escrita por el ganador del Emmy® David E. Kelley y dirigida por el nominado al premio Oscar®, Jean-Marc Vallée, Big Little Lies está basada en la novela best-seller homónima de Liane Moriarty.

Compuesta por siete episodios de una hora de duración, Big Little Lies es un drama subversivo, oscuro y sombríamente cómico que cuenta una historia de asesinato y maldad mientras explora el mito social de la perfección y las contradicciones existentes bajo la idealización del matrimonio, el sexo, las relaciones familiares y la amistad.

En la tranquila ciudad costera de Monterey, en California, nada es exactamente lo que parece. Madres perfectas, maridos exitosos, niños adorables, casas hermosas: ¿Qué mentiras se contarán para mantener las apariencias de esos mundos perfectos? Contada desde la óptica de tres madres – Madeline, Celeste y Jane – Big Little Lies retrata una ciudad movida por rumores y dividida entre los que tienen y no tienen dinero, exponiendo los conflictos, secretos y las traiciones que afectan a las relaciones entre maridos y mujeres, padres e hijos, amigos y vecinos.

El reparto cuenta además con la actuación de James Tupper, Jeffrey Nordling, Santiago Cabrera, P.J. Byrne y Virginia Kull.

La autora Liane Moriarty, quien colaboró con la producción de la serie, es una escritora australiana, autora de los best-sellers “Truly Madly Guilty”, “Lo que Alice olvidó”, “Tres hermanas, un cumpleaños y un problema”, “The Hypnotist’s Love Story” y “El Secreto de mi Marido”, además de varios libros para niños. Reese Witherspoon y su casa productora Pacific Standard junto con Nicole Kidman y su productora Blossom Films compraron los derechos de la novela para el cine y la televisión.

Big Little Lies cuenta con la producción ejecutiva de Reese Witherspoon, Nicole Kidman, David E. Kelley, Bruna Papandrea, Per Saari, Jean-Marc Vallée, Nathan Ross y Gregg Fienberg, y es producida por Barbara A. Hall y Liane Moriarty. La serie es una producción de Pacific Standard/Blossom Films/David E. Kelley Productions para HBO Films.

Big Little Lies fue filmada en las ciudades de Monterey, Carmel, Malibu, Los Ángeles, Culver City, Pasadena y Altadena, en California.

Todos los episodios de Big Little Lies estarán disponibles en HBO GO, la plataforma digital de entretenimiento premium de HBO, siguiendo su estreno por el canal. HBO GO está disponible para suscriptores en www.hbogola.com descargando la aplicación para un dispositivo móvil (con iOS o Android) o a través de Xbox 360 (para usuarios de Xbox Live).