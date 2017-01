SundanceTV celebra “10 Days of Sundance”

Lima, 18 de enero de 2017 (peruinforma.com).-

SundanceTV confirma el regreso de su especial “10 Days of Sundance”, un ciclo de 10 días de lo mejor del cine independiente, en festejo de una nueva edición del Sundance Film Festival. El canal presentará cada día a las 8:00 p.m. del 20 al 29 de enero, una oportunidad de explorar el trabajo de lo mejor del séptimo arte indie.

El Sundance Film Festival en Park City, Utah, el evento más importante de cine independiente en Estados Unidos, presenta nuevas producciones de cineastas estadounidenses e internacionales. Creado por Robert Redford, SundanceTV le ofrece a sus audiencias una programación diversa y atrapante de films independientes, documentales y programas originales galardonados por la crítica. Gran parte de las películas del Festival estrenan en exclusiva y por primera vez por SundanceTV.

Viernes 27 de enero a las 8:00 p.m.

An American Crime / EE.UU. / Dirección: Tommy O’Haver

Basada en la historia de Gertrude Baniszewski, un ama de casa de los suburbios que, los años sesenta, secuestró y mantuvo a una niña encerrada en el sótano en su casa de Indiana. Allí sometió a la pequeña a todo tipo de abusos y torturas, e incluso instó a sus seis hijos y a varios vecinos a que participaran de este juego macabro. En una época financieramente difícil para su familia, Gertrude, tomará decisiones que la llevarán a un punto de quiebre. Lo que ocurrirá en los meses venideros es tan memorioso como terrible. Catherine Keener recibió una nominación a los Golden Globe® por su interpretación de Catherine.

Elenco : Catherine Keener, Ellen Page, James Franco

Domingo 29 de a las 8:00 p.m.

Richard Linklater: Dream is Destiny / EE.UU. / Directores: Louis Black y Karen Bernstein

Documental sobre la vida y obra de uno de los directores fílmicos más innovadores de Estados Unidos. Este film explora la carrera desde un pequeño puebo de Texas hasta la culminación en los circuitos de premios. Mucho antes de filmar Boyhood, el intenso deseo de ‘crear’ motivó a Richard Linklater a trabajar por fuera del ámbito de Hollywood. En vez de abandonar sus orígenes en Texas, decidió colaborar con artistas como él, para dar forma a proyectos de bajo presupuesto y en un formato “hazlo tú mismo”. Producido y dirigido por Louis Black (fundador del prestigioso Festival SXSW de Austin, Texas) y Karen Bernstein (documentalista ganadora de un Emmy y un Grammy), el film intercala memorables conversaciones con Linklater además de entrevistas a actores, su fiel grupo de producción y especialistas de la industria. El título hace referencia a una frase clave en la película “Waking Life”, del propio Linklater.

Elenco : Julie Delpy, Ethan Hawke, Sahsa Lane, Shia LaBeouf

Además, los otros films que estrenarán en la edición 2017 de 10 Days of Sundance son:

Viernes 20 de enero las 8:00 p.m.

Secretary / EE.UU. / Dirección: Steven Shainberg

Lee Holloway tiene el peor de los currículums cuando decide postularse a un puesto de secretaria en el estudio de abogados de E. Edward Grey. Basta con decir que acaba de salir de un instituto psiquiátrico y que, tan solo un día después de volver a estar con su disfuncional familia, ha recaído ya en su hábito secreto e inconfesable. Pese a que nunca en su vida ha tenido trabajo, Lee resulta finalmente contratada por el Sr. Grey, un misterioso abogado. Al principio el trabajo parece normal: transcribir cartas, archivar documentos y hacer el café; pero Lee y el Sr. Grey no tardan en embarcarse en una relación mucho más estrecha e íntima; una relación que haría sonrojar a cualquier jefe de Recursos Humanos. Secretary ganó el Special Jury Prize – Dramatic en el Sundance Film Festival de 2002.

Elenco : Maggie Gyllenhaal, James Spader, Jeremy Davies, Lesley Ann Warren

Sábado 21 de enero las 8:00 p.m.

How to Tell You’re a Douchebag / EE.UU. / Dirección y guión: Tahir Jetter

Ray Livingston es un bloggero sobre relaciones, a cargo del infame blog “Salgo con mujeres negras, de vez en cuando”. El controvertido blog creció en lectores pero se siente frustrado por su estadía extendida en Nueva York y una cada vez más estancada carrera. Luego de tener una pésima semana, tiene un ataque de ira y acosa a una belleza que caminaba por la calle. Lo que Ray no sabía es que esa mujer era Rochelle Marseille, una de las escritoras emergentes más prometedoras de Nueva York.

Elenco : Charles Brice, DeWanda Wise, William Jackson Harper, Alexander Mulzac, Jenna Williams, Tonye Patano

Domingo 22 de enero las 8:00 p.m.

In Bruges / EE.UU. / Dirección: Martin McDonagh

Bruselas (Bruges) es la ciudad medieval mejor preservada de Bélgica y el destino favorito de miles de turistas de todo el mundo. Pero para Ray y Ken, dos sicarios británicos, será el destino de un retiro impuesto por su jefe para calmarse luego de un trabajo demasiado violento. Los dos hombres deambulan por las calles de la capital belga, entre sus edificios góticos, los canales y las calles empedradas. Ray es perseguido por el recuerdo de la masacre que vivió en Londres y odia a la policía. Mientras que Ken lo vigila con un ojo paternal, él encuentra paz en la belleza y serenidad de la ciudad. Sin embargo, tanto esperan para recibir el llamado de su jefe, que terminan enroscándose en las situaciones más retorcidas con turistas y residentes, piezas de arte medioeval violento y un potencial romance para Ray. Pero cuando la llamada de Harry finalmente llega, las vacaciones de Ken y Ray terminan en un cierre fatal digno de una comedia negra. In Bruges, recibió varios premios internacionales como la estatuilla a mejor actor para Colin Farrell en los Golden Globe®, una nominación a los Premios BAFTA y a los Premios de la Academia en la terna mejor guion.

Elenco : Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes, Clémence Poésy

Lunes 23 de enero las 8:00 p.m.

Jacquline Argentine / EE.UU. / Dirección y Guión: Bernardo Britto

Un cineasta nos presenta el tema de su nuevo documental: la hermosa Jacqueline Dumont, una joven francesa que asegura haber descubierto la conspiración de un asesinato encubierto. A pesar de dudar de la veracidad de sus alegatos, el director contrata unos pasantes y se dirige al retiro holístico en Argentina donde Jacqueline se esconde. Allí, el equipo explorará el personaje y filmarán su historia. Al llegar a destino, el cineasta vacila si esta aventura tiene algo de valor pero se convence que puede estar capturando en cámara algo que podría ser histórico. Wyatt Cenac protagoniza este perspicaz film como el cineasta sin nombre. Jacqueline (Argentina) es una aventura cómica de bajo perfil que persigue la ambición de un director por retratar la visión del director a medida que balancea la emoción política que la historia significa. Esta producción marca el debut en largometraje de Bernardo Britto, quien ganó el Premio del Jurado en el Sundance Film Festival de 2014 por su corto Yearbook. El director crea un falso documental que juega tanto con el formato y la forma para poder reflejar la incertidumbre y la esperanza de cualquier emprendimiento artístico.

Elenco : Wyatt Cenac, Camille Rutherford, Alfredo Narciso, Richard King

Martes 24 de enero las 8:00 p.m.

Spa Night / EE.UU. / Dirección y Guión: Andrew Ahn

En Los Ángeles, los spas coreanos funcionan como un puente que une generaciones pasadas y futuras de familias inmigrantes. Spa Night explora la vida, sueños y realidades de una familia coreana-americana mientras que las balancean con sus deseos personales, la desilusión y una férrea tradición.

Elenco : Joe Seo, Haerry Kim, Youn Ho Cho, Tae Song, Ho Young Chung, Eric Jeong, Linda Han

Miércoles 25 de enero las 8:00 p.m.

Bellflower / USA / Director: Evan Glodell

Este largometraje debut de Evan Glodell presenta una clásica y contamporánea historia sobre el destructivo poder del amor. Bellflower compaña a dos amigos cuyo hobbie es construir un lanzallamas y otras armas a la espera de un posible apocalipsis global que hará que su agrupación imaginaria, “Mother Medusa”, tome el control mundial. Mientras esperan que esto ocurra, uno de ellos conoce y se enamora de una carismática chica. Absorbido rápidamente por un nuevo grupo de amigos, la pareja inicia una travesía de traición, amor, odio y violencia extrema más devastadora que cualquiera de sus anteriores fantasías apocalípticas. Bellflower fue nominada en Mejor cinematografía en los Independent Spirit Awards de 2012.

Elenco : Evan Glodell, Tyler Dawson, Jessie Wiseman, Rebekah Brandes, Vincent Grashaw

Sábado 28 de enero las 8:00 p.m.

52 Tuesdays / Australia / Dirección: Sophie Hyde

El reacio camino hacia la independencia de Billie, de 16 años, se ve acelerado cuando su madre le revela sus planes para someterse a una cirugía de cambio de género y su tiempo juntas se limita a los martes por la tarde. Filmada en el transcurso de un año, una vez a la semana, cada semana –sólo los martes-, esta peculiar regla de filmación aporta una extraña autenticidad a esta emotiva historia de deseo, responsabilidad y transformación. La película captura el sabor agridulce del cambio y explora cómo encontramos nuestro lugar en el mundo, aun cuando éste y la gente que amamos cambian y se transforman a nuestro alrededor.