Lima, 4 de Abril 2017 (peruinforma.com) .- Llega Latinoamérica 360 se presenta en Perú el Sábado 8 de Abril, el proyecto de desarrollo cultural que tiene como objetivo impulsar un intercambio entre artistas y agentes culturales de diversos países, brindando oportunidades de crecimiento al talento latinoamericano independiente con potencial internacional.

Cabe resaltar que este evento nació en Lima, con el nombre Festival Perú – Brasil, ya que solo participaban bandas de esos dos países, sin embargo, tuvieron gran acogida de artistas internacionales y se cambió su sede para la Ciudad de México y al nombre de Latinoamérica 360. Entre sus actividades están, festivales y giras internacionales, concursos, intercambios culturales, conferencias, talleres de formación musical, y documentales, participando artistas como; MonLaferte, Rebel Cats, Bidé ou Balde, Autoramas, Sonido Satanás, Cuatro Pesos de Propina, Los Master Plus, The Baggios, The Guardaloops, entre otras.

Este año el circuito pasara por Chile, Brasil, España, Colombia, México y le tocó volver a Perú, con este gran cartel de bandas integradas por: Mexican Juligans por México; La Tostadora “Acido Pantera” y Armadillo Cactus Rock Ch por Colombia; por Perú Los Mirlos, Olaya Sound System, Cholopower y Los Truchas.

Hace 5 años se dio inicio a este gran proyecto que ya recorrió con sus actividades países como: Argentina, Estados Unidos, Chile, Brasil, Colombia, México y España, dando a conocer la diversidad cultural Latinoamericana.

La cita es este Sábado 8 de Abril, desde las 09:00pm en el Centro de Convenciones Embassy, Jr.Carabaya 815 – Plaza San Martin, Centro de Lima. Entradas a través de Joinnus.com