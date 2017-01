Hemilio Vargas en Open Studio-Casa Fugaz

Lima, 16 de enero de 2016 (peruinforma.com).-

Desde el 2008, el artista Hemilio Vargas, viene trabajando entorno a la fluidez, multiplicación, manipulación y abstracción de la imagen contemporánea y su evolución en una linea de tiempo que va desde lo gráfico hasta lo digital.

En ese camino Vargas se ha topado con anexos directos a distintas temáticas en común como son el dibujo, la pintura y la instalación. Desde estos tópicos del arte plástico ha desarrollado una fuerte investigación en temas que competen a lo contemporáneo en si mismo, Enfocándose mucho mas en fenómenos sociales, acontecimientos históricos y paradigmas del arte en relación a su historia mas reciente.

Para el artista es fundamental el trabajo en el estudio. Es la zona de confort donde aparecen las cosas donde el dialogo interno y el tiempo personal se vuelven materia en piezas, pinturas o cualquier de los elementos con la que se resuelva el trabajo en ese momento.

Su trabajo se encuentra en colecciones de arte contemporáneo del Peru y el extranjero. Ha participado en varias colectivas de importancia y cuenta con 4 proyectos individuales. Actualmente cursa el patrocinio del Proyecto Fugaz que aporta y ofrece un espacio integro de trabajo para creadores jóvenes y en 2017 participara de un programa de arte intensivo fuera del Perú.

Emilio Vargas Vera

Desde febrero 2016 patrocinado para el PROYECTO FUGAZ – Callao, Lima.

Desde febrero 2016 Patrocinado por 3 años para la Fundación Euroidiomas / Beca de Estudios.

Colectiva para la galería francesa YOUNIQUE para la feria de arte contemporáneo PARC Lima.

Colectiva LOS HONGOS NEGROS / Sala Miro Quesada Garland, Lima / Curadora Lucia Pardo G.

Colectiva de finalistas VIII Concurso Nacional de Pintura BCRP Museo BCRP hasta enero 2017

Nuevas Colecciones

Serie de 3 piezas distintas para la colección de arte contemporáneo de Claudia Navarrete – Lima.

Serie en dibujo, adquisición Yigal Ozeri. New York / studio visit Lima.

Serie de piezas en pintura sobre acero y convenio via Jack Cohen con la colección Joseph Franco

/ New York. Programa 2017.