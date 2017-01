Cuarteto Vocal presenta “Sonidos de Hollywood”

Lima, 16 de enero del 2016 (peruinforma.com).-

Una importante selección de inolvidables canciones del cine presentará el Cuarteto Vocal Sonidos integrado por Laly Guimarey, Eduardo Paredes, Francisco Holguín y Andrea Aguirre, los días jueves 19 y 26 de enero, a partir de las 8.30 de la noche, acompañado por un grupo de músicos.

El público podrá disfrutar las canciones de Hollywood en cuatro voces distintas que se complementan en el escenario temas como Unchained Melody de Ghost, What a feeling de Flashdance, Speak softly love de El Padrino, Time of my life de Dirty Dancing, Can you feel the love tonight de Lion King, entre otros que marcaron época así como el tema principal de la reciente película Beaty and the beast interpretada antes por Celine Dion y Peabo Bryson.

Con el acompañamiento musical de Julio Guillermo (teclado), Sarid Challco (saxo), Daygoro Prieto (bajo) , Loko Pérez (guitarra) y Moisés Bazán (batería), el barítono Eduardo Paredes junto a la soprano Andrea Aguirre, el tenor, actor y cantante Francisco Holguín y la cantante y actriz Laly Guimarey, entregarán lo mejor de sus interpretaciones luego de varias semanas de ensayos, bajo la dirección vocal de Sebastián Abad.

El cuarteto vocal Sonidos empieza sus actividades en el 2014 a iniciativa de Francisco Holguín, cantante y actor a fin de interpretar temas del teatro musical de Broadway. Sus integrantes se han desempeñado en el teatro musical, destacando en producciones como “Déjame que te cuente”, “El Musical 2015”, “Sweet Charity”, “Abrigos”, “Jekyll & Hyde” entre otros.

Desde su formación, “Sonidos” ha realizado importantes presentaciones en bares y restaurantes, como La Estación, el Anfiteatro de Antica y El Cocodrilo Verde.

Abad, gestor y compositor de la música para la obra “Zapping”, ganadora del Premio El Oficio Critico a mejor comedia musical del año 2016, destaca los estilos vocales de cada uno de los cantantes Francisco Holguín, Laly Guimarey, Andrea Aguirre y Eduardo Paredes y logra combinar el estilo clásico con el popular de una manera que matiza belleza , fuerza y armonía.

El objetivo es que el público se divierta rememorando películas inolvidables y al mismo tiempo disfrute de un espectáculo de calidad vocal y musical.