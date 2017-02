Exportaciones peruanas mantendrán comportamiento favorable en los próximos meses

Lima, 02 Febrero 2017 (peruinforma.com).-

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, destacó hoy que las exportaciones peruanas mantendrán un comportamiento favorable en los próximos meses. En ese sentido, destacó el crecimiento en 7% de los envíos al mercado internacional en el 2016 -según cifras oficiales de la SUNAT-, luego de 3 años consecutivos de caídas.

Sostuvo que este resultado, obedeció a las mayores exportaciones tradicionales (+11%), explicadas principalmente por el aumento del cobre (+24%) y oro (+9,6%).

De otro lado, el titular del Mincetur indicó que las exportaciones no tradicionales tuvieron un punto de inflexión en el último semestre del año y empezaron a revertir su tendencia gracias a los mayores envíos agropecuarios (+6%), principalmente por la mayor demanda internacional de arándanos, paltas y mandarinas además de otras frutas y hortalizas.

“Esta tendencia permite prever para los próximos meses un comportamiento positivo en las exportaciones no tradicionales ante el mejor desempeño de las exportaciones agropecuarias”, afirmó.

EXPORTACIONES AGROPECUARIAS

El ministro Ferreyros señaló que las exportaciones agropecuarias continúan recuperándose tras registrar un crecimiento de 6% (+US$ 262 millones) debido al mayor dinamismo de los arándanos, cuyos envíos ascendieron de US$ 97 millones (2015) a US$ 237 millones (2016) acumulando un incremento de US$ 140 millones. Los principales mercados de destino que demandaron este producto fueron Estados Unidos (US$ 76 millones) y Países Bajos (US$ 28 millones).

De igual manera, se elevaron los envíos de paltas frescas al pasar de US$ 306 millones (2015) a US$ 397 (2016) millones expandiéndose en 29,5%, siendo Países Bajos y España, los países que explicaron el 84% del incremento en su conjunto. “Se presenciaron también significativos incrementos en productos como las mandarinas, alimentos balanceados, ajos, aceite de palma, jugo de maracuyá, cacao y pimiento piquillo”, resaltó el titular del Mincetur.

SECTORES MÁS DINÁMICOS

Los rubros con un comportamiento positivo en el 2016 fueron el agrícola tradicional (+21,2%), debido a los mayores envíos de café (+23,5%); el minero (+14,4%), por las mayores exportaciones de cobre (+24,2%); y el agropecuario (+6%), por los mayores envíos de arándanos (+144,3%) y paltas frescas (+29,5%).

De otro lado, entre los rubros menos dinámicos se pueden mencionar el metal-mecánico (-16,8%), pesquero tradicional (-13,1%), textil (-10,2%) y minería no metálica (-8,4%). En cuanto al sector pesquero tradicional disminuyeron los envíos de grasas y aceites de pescado (-10,2%).