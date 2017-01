Diversificarán oferta de Amazonas y la Selva

Lima, 27 de Enero 2017 (peruinforma.com) .- A fin de ayudar a diversificar su oferta de productos y capacitar a los emprendedores y productores de la región, la Asociación de Exportadores (ADEX) y el Gobierno Regional de Amazonas firmaron un convenio interinstitucional que sienta las bases para poner en marcha una escuela rural en la que se impartirá conocimientos que permitirán hacer más competitiva su oferta exportable.

La alianza suscrita por el presidente de ADEX, Juan Varilias Velásquez y el gobernador regional de Amazonas, Gilmer Horna Corrales, buscar aunar esfuerzos, capacidades y competencias para generar nuevas ofertas para el comercio exterior peruano, además de colaborar mutuamente en el desarrollo de actividades.

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, Amazonas exportó entre enero y noviembre del 2016 US$ 24 millones 164 mil, 209.7% más que en el mismo periodo, por la recuperación del café que representó más del 96% del total de sus despachos.

La dependencia en el grano aromático y su caída por efecto de la roya, hizo que en el 2014 esa región registrara el monto más bajo de los últimos 10 años (poco más de US$ 4 millones), lo que deja claro la importancia de capacitar a sus productores y exportadores, para que diversifiquen su oferta.

Gilmer Horna Corrales, gobernador regional de Amazonas, mencionó que gracias a esta alianza con ADEX, su región recibirá el apoyo y soporte técnico para formar la primera escuela de capacitación que permitirá mejorar la calidad de los productos y lograr que se sumen a la oferta exportable del país. “Tenemos la visión de comercializar productos de calidad en el mercado local e internacional”, comentó.

Añadió que se busca beneficiar a alrededor de 20 mil agricultores, jóvenes que tienen el sueño de una agricultura digna y de calidad. No serán cientos, sino miles los alumnos que se favorecerán gracias al convenio con ADEX”, destacó.

Situación

En opinión de la Gerencia de Estudios Económicos de ADEX, para que Amazonas se suba a la ola exportadora es necesario que sus productos sean competitivos y si son agro, que tengan un alto rendimiento por hectárea (que determina un buen precio en el mercado), también que se invierta en tecnología o know how para mejorar la productividad o la calidad del producto.

Igual de importante es la infraestructura (carreteras, energía, comunicaciones) y la calificación de los recursos humanos –algo en el que la alianza ADEX y el gobierno regional de Amazonas incidirán, entre otros.

Exportaciones

Entre Enero y Noviembre la exportación del agro tradicional de Amazonas sumó US$ 23 millones 237 mil, por el café. El agro no tradicional alcanzó los US$ 929 mil (cacao en grano, arroz, arvejas y papas, que se despacharon por montos menores).

La oferta de Amazonas llegó a EE.UU. (US$ 8 millones 976 mil), Alemania (US$ 2 millones), Suecia (US$ 1 millón 309 mil), Bélgica, Países Bajos, Canadá, Italia y Reino Unido, entre otros.