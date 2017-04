Alianza del Pacífico abre el camino para desarrollar capacidad exportadora

Trabajo del sector privado sumado al de las autoridades impulsará la integración

Lima, 04 Abril 2017

Si bien Perú tiene Tratados de Libre Comercio bilaterales con Chile, Colombia y México, integrantes de la Alianza del Pacífico, la importancia de un acuerdo con ese bloque es que nos abre el camino para desarrollar nuevas capacidades y condiciones para exportar, resaltó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias Velásquez, quien es presidente del capítulo peruano del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico.

Precisó que los TLCs eliminan barreras arancelarias mientras que en la Alianza del Pacifico se construyen plataformas productivas integradas. “Corresponde a las empresas de los cuatro países identificar entre ellas diversas formas de asociación, que les permita construir esta integración profunda y corresponde a las autoridades de cada país mostrar su disposición para hacer cambios legislativos e institucionales que propicien la integración de las empresas”, dijo.

Refirió que al eliminar las barreras arancelarias, los TLCs nos abren la posibilidad de vender nuestros productos a los tres socios de la alianza, solo la posibilidad; mientras que la Alianza del Pacífico nos abre el camino para desarrollar la capacidad de exportarlos.

Añadió que sin aranceles, los TLCs nos ponen cara a cara con los importadores de Chile, Colombia y México, quienes solo nos comprarán en tanto nuestros productos sean competitivos (en calidad, precio y servicio), por lo que queda claro que los acuerdos comerciales solo nos dan la posibilidad de vender, no la capacidad de hacerlo.

A manera de ejemplo, mencionó que Perú podría vender 90 productos más a Chile porque éste país los compra de otros lugares del mundo, 120 a Colombia y 115 a México, pero no se concreta por varias razones que la Alianza del Pacífico nos puede ayudar a resolver.

“Por ejemplo, es posible que no le podamos vender alimentos procesados, cosméticos o medicamentos a México y no lo hacemos porque este país tiene requisitos técnicos diferentes a los nuestros ya que el organismo regulador mexicano tiene capacidades de certificación más altas que el regulador peruano (DIGESA o DIGEMID)”, dijo.

Varilias precisó que para resolver ese problema en el marco de la Alianza del Pacífico, las empresas relacionadas con estos productos conforman grupos de trabajo para homologar los requisitos técnicos de los 4 países y proponer reformas en los organismos reguladores de modo tal que los cuatro estén a la par en materia de regulaciones.

“Eso es lo que hace la Alianza del Pacífico: establecer las bases para que las empresas de los 4 países se puedan asociar en relaciones comerciales, productivas o de inversión para ayudarse a ser más competitivos y desarrollar capacidades para vendernos más entre nosotros y para venderle más al mundo, juntos”, puntualizó.

Enfatizó que la integración profunda, en primer lugar, representa cambios en muchos paradigmas de las empresas, pero, sobre todo, de las autoridades gubernamentales e institucionales porque las leyes, regulaciones y políticas deben ser pensadas de manera coordinada entre los 4 países.

Explicó que en la Alianza del Pacífico, una empresa peruana puede tener un proveedor peruano o uno colombiano, puede aliarse con una empresa chilena para ir al mercado chino o puede ser parte de una cadena productiva mexicana y el marco jurídico e institucional debe permitir que la empresa pueda hacer eso con la facilidad y la seguridad del caso.

Igualmente, un trabajador peruano puede ser contratado por una empresa mexicana o un colombiano puede venir a trabajar a Perú y el sistema legal debería permitirle venir con sus mismas cuentas bancarias y con su mismo fondo de pensiones. “’Ése es el tipo de trabajo que estamos haciendo en Alianza del Pacífico”, finalizó.

Exportaciones

ADEX informó que las exportaciones a los países de la Alianza del Pacífico sumaron en enero último US$ 251 millones, de los cuales, el 15% fueron de productos tradicionales (US$ 36 millones 999 mil) y el 85% de no tradicionales (US$ 215 millones).

El ranking de productos con valor agregado está liderado por alambre de cobre refinado, aceite de palma, uvas frescas, placas y baldosas de cerámica, demás placas, laminas, hojas y tiras de polímeros, hidróxido de sodio, páprika, ácido sulfúrico, neumáticos, pastas alimenticias, impresos publicitarios, pañales para bebe y mangos.