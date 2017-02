Adex: pisco llegó a 44 países en el 2016

Lima, 04 febrero 2017 (peruinforma.com).-

La exportación de pisco en el 2016 llegó a 44 países y sumó US$ 8 millones 635 mil, lo que representó un crecimiento de 5% respecto al año anterior, colocando a Chile como su principal destino, informó la Gerencia de Agro de la Asociación de Exportadores (ADEX).

El presidente del Comité de Pisco del gremio y gerente general de Viña Familia Urbina S.A.C., William Urbina Rivera, manifestó que a fin de ingresar a nuevos mercados e incrementar su presencia en los ya existentes, los exportadores de ADEX tienen previsto participar en ferias y misiones en el exterior.

“En julio próximo se realizará en Inglaterra la feria IMBIBE, en la que los productores y exportadores de pisco estamos muy interesados, se trata de un certamen en el que se prevé la visita de 12,000 profesionales ligados a nuestra actividad, desde sommeliers a compradores, a quienes deseamos llegar para posicionar nuestro pisco”, comentó.

“Nuestro trabajo está rindiendo frutos, pero para seguir en esa senda, necesitamos incidir más en la promoción de nuestra bebida. OCEX Israel está haciendo una buena labor y logró el ingreso del pisco. El año pasado, los envíos a ese mercado cerraron en US$ 10 mil 674, pero creemos que seguirán creciendo”, comentó.

Por ello, solicitó a las instituciones que tienen que ver con la promoción del pisco, reforzar su labor, siempre escuchando las necesidades de los productores y exportadores.

Exportaciones

Nuestra “Bebida de bandera” llegó a un total de 44 países. El primero fue Chile (US$ 3 millones 138 mil), cuya demanda se incrementó en 13%, según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade. Le siguió EE.UU (US$ 2 millones 583 mil), pese a tener una caída de -15%, Países Bajos (crecimiento de 48%), España (34%) y Reino Unido (17%).

Las primeras empresas exportadoras fueron Bodegas y Viñedos Tabernero S.A.C. (US$ 1 millón 925 mil), Destilería La Caravedo S.R.L. (US$ 1 millón 653 mil), y Bodega San Isidro S.A.C (US$ 891 mil), Santiago Queirolo S.A.C., Bodegas Don Luis S.A.C., Viña Tacama S.A., Bodegas San Nicolás S.A., Bodegas Viñas de Oro S.A.C., y Macchu Pisco S.A.C., entre otras.