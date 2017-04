Evita estas 6 distracciones que podrían causar un accidente de tránsito

Prevención al volante ¿Viajas por Semana Santa?

Lima, 13 abril 2017 (peruinforma.com).-

El Consejo Nacional de Seguridad Vial indica que una de las tres principales causas de accidentes de tránsito radica en la imprudencia del conductor al manejar.

Según la Real Academia, se define distracción como “una cosa que atrae la atención apartándola de aquello a que está aplicada”. Y, es cierto, que la tarea de manejar implica que el conductor mantenga un nivel adecuado de atención y concentración para evitar futuros incidentes.

En ese contexto y a pocos días de Semana Santa muchas familias optarán por realizar viajes por carreteras a diferentes destinos de nuestro país. Así, el programa Yo Me Cuido, de RIMAC Seguros te explica acerca de siete distracciones que un conductor debe evitar para tener un viaje seguro y evitar accidentes de tránsito.

Conversar con los acompañantes: Es común que cuando vamos con compañía en el carro charlemos con nuestro acompañante. Es importante enfocarse en la conducción y no en la conversación. Asimismo, los niños pueden ser un factor distractor; se debe enseñarles a tener un buen comportamiento dentro del vehículo. Recuerda que a mayor pasajeros, mayor distracción; por lo que debes manejar tranquilo en esas situaciones.

Uso del celular: Utilizar el celular aumenta el riesgo de tener un accidente. Evitar también responder llamadas por el manos libres, ya que se pierde capacidad de concentración. Es preferible mantener ambas manos en el timón y lejos del teléfono.

Manipular la radio o el GPS: Son otros inventos que pueden provocar distracciones. Es recomendable colocar la radio y la ruta antes de prender el automóvil, debido a que realizar posteriormente ambas actividades supondrá que utilice por lo menos una de sus manos y aleje la mirada del parabrisas.

Comer o fumar: Evitar hacerlo cuando se esté manejando, ya que esta acción requerirá dejar libre una mano. Puede ocurrir que se te derrame líquido o se caiga un pedazo de comida o la ceniza del cigarro en tu regazo y por querer limpiarte, te distraigas y olvides que estás en una vía.

Apagar la TV del carro: Si dispositivos tecnológicos como los celulares, GPS o radios generan distracciones en el chofer, una televisión tiene mayor impacto para llamar la atención de todos los que están dentro del carro. No conducir un vehículo que tenga insertada una TV en el tablero, porque encendido va a convertirse en un fuerte distractor.

Traslado de mascotas: Es preferible no llevar animales sueltos dentro del compartimiento de pasajeros. No olvides que ellos son bien inquietos y no miden el peligro, por lo que harán que te preocupes más por su integridad que por mantener tu atención mientras manejas.

Siempre ten en mente que cualquier tarea realizada por el conductor que no tenga como fin el control del vehículo puede ser fatal. De tal forma, es de bastante importancia que tanto la persona que maneja como los acompañantes logren un ambiente adecuado dentro del vehículo y sin distracciones, ya que incluso pocos segundos con la mirada apartada del frente pueden hacer la diferencia.