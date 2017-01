Universitario recibirá a la U. Católica de Chile en la “Noche Crema 2017”

Lima, 06 enero 2017 (peruinforma.com / fuente: Andina).-

Universitario de Deportes se medirá el próximo sábado 21 de enero, desde las 20:00 horas, a la Universidad Católica de Chile en una edición más de la “Noche Crema”, evento que servirá para que el cuadro estudiantil presente a su plantel versión 2017 ante su hinchada.

El encuentro entre los “merengues” y los “cruzados” se desarrollará en el estadio Monumental de Ate. En las próximas horas se estarán anunciando los precios de las entradas y los lugares de venta.

Para el presente año, Universitario de Deportes, contrató a jugadores de jerarquía como Juan Vargas, Alberto Rodríguez, Arquímedes Figuera y Luis Tejada. La expectativa es grande.

Panameño Luis Tejada afirma que sus goles caerán solos en la “U”

El panameño Luis Tejada, delantero de Universitario de Deportes, quien ya se encuentra en Lima para sumarse a la pretemporada, señaló que sus goles con camiseta merengue caerán solos.

“La verdad a los equipos que voy nunca me pongo una cantidad de goles, primero le pido a Dios que me de salud, que me haga llevarme bien con los compañeros, el cuerpo técnico, la gente y la hinchada, después trabajar, dar mi grano de arena y los goles caerán solos“, señaló el “Pana” a los medios de prensa.

La principal carta de gol de Universitario de Deportes para está temporada, Luis Tejada, descartó haber traicionado a Juan Aurich tras abandonar la institución norteña.

“Contento por la oportunidad que se me está brindando. Hace rato se venía especulando muchas cosas, ya estoy acá, ahora trabajar, incorporarme con mis compañeros, cuerpo técnico y hacer las cosas bien”, aseguró el atacante de 34 años.

Luis Tejada marcó 25 goles con la camiseta de Juan Aurich en el 2016.