Perú cayó 2-0 ante Uruguay y quedó eliminado del Sudamericano Sub-20

Nicolas Schiappacasse anota el segundo gol uruguayo que fue lapidario para los peruanos

Ibarra, 26 enero 2017 (peruinforma.com / fuente: Andina).-

Sin mostrar mejoría, la selección peruana perdió 2-0 frente al combinado uruguayo y selló su eliminación del Campeonato Sudamericano, donde sumaron 2 puntos en cuatro partidos que disputó y cristalizó una de las peores presentaciones de un equipo nacional en certamen de menores.

A pesar que este partido le brindaba chance para seguir con vida en el certamen, el rendimiento del equipo no mejoró con respecto a los partidos anteriores.

Los ‘charrúas’ se pusieron arriba a los 8 minutos con gol de Rodrigo Amaral de penal.

Perú no tuvo reacción, no fue capaz de generar opciones de ataque y Uruguay no pasó problemas para controlar el partido. Sobre los 62 minutos llegó el tanto de Nicolás Schiappacasse para poner el 2-0.

La escuadra “celeste” se complicó cuando a los 76 minutos el recién ingresado Viera vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez hombres pero Perú no pudo aprovechar esto.

El seleccionado nacional se despide así del torneo, tras dos empates y dos derrotas.