UPC presentó la nueva carrera de Ingeniería y Gestión Ambiental

Lima, 26 enero 2017 (peruinforma.com).-

La ingeniería no es ajena a los retos ambientales de hoy en día, por lo que se ha visto en la necesidad de incorporar el componente ambiental en sus procesos al igual que el concepto de gestión y sustentabilidad en la disciplina, de modo que se oriente a lograr avances para una producción ecoeficiente y sostenible. En ese sentido, y en línea con su sólido compromiso con el desarrollo social y transformación del país, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), a través de su Facultad de Ingeniería, presentó la nueva carrera de Ingeniería y Gestión Ambiental, la cual busca formar ingenieros líderes, especializados en ciencias ambientales.

Con una innovadora propuesta académica, la nueva carrera cuenta con un enfoque en tecnología, destacadas habilidades de gestión y visión internacional, capaces de liderar soluciones innovadoras para los retos ambientales locales y mundiales. Los alumnos tendrán la oportunidad de evaluar el impacto ambiental de procesos productivos y de servicios, proponer medidas de prevención, mitigación y control de riesgos, brindar recomendaciones de tecnologías y prácticas ambientales sostenibles de gestión ambiental integral, entre otros beneficios que ofrece la carrera.

La carrera de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UPC tiene como cofundador a Walter Wust, destacado ingeniero forestal y ex asesor del Viceministro del Ambiente. Además, está respaldada por reconocidos expertos del sector como Manuel Pulgar Vidal, ex Ministro del Ambiente; Elena Conterno, miembro de la Sociedad Nacional de Pesquería y ex Ministra de la Producción; y Bruno Monteferri, abogado ambientalista y Director de Conservamos por Naturaleza.

“En la UPC nacimos compartiendo la misión de transformar el país a través de la innovación, un pilar indispensable en nuestra institución. Desde hace más de 20 años, nacimos para ser disruptivos, para hacer mejores cosas en el país. Hemos venido innovado constantemente a través de nuevos programas, como es el caso del lanzamiento de la carrera de Ingeniería y Gestión Ambiental, una disciplina fundamental para el desarrollo sostenible del país”, señaló el Dr. Edward Roekaert, rector de la UPC.

“A los estudiantes de hoy les ha tocado vivir una época excepcional, con un país megadiverso y que ha empezado a descubrir que su diversidad es la fuente más valiosa de su identidad y su diferencial como nación para crear riqueza y desarrollo; pero que al mismo tiempo, les toca enfrentar retos monumentales. Nuestra respuesta a ello es formar estudiantes que sean sensibles a la realidad nacional, profesionales que con el apoyo de una sólida base técnica y las habilidades de la ingeniería sepan gestionar soluciones creativas, inspiradas en la naturaleza, que beneficien a las comunidades locales y al mundo”, señaló Walter Wust, co-fundador de la carrera.

“La UPC presenta propuestas innovadoras que responden a las necesidades que el mercado laboral del país requiere. Por ello, formamos profesionales con conocimientos en ciencias básicas y en ciencias de la ingeniería, con competencia para el uso de la alta tecnología y con capacidad de liderazgo y de gestión.”, explicó Jorge Cabrera, Decano de la Facultad de Ingeniería de la UPC.

