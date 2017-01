Responsabilizan a alcalde de Lima y autoridades de lo que pueda suceder en protesta

Contra la imposición de cobros de peaje

Lima, 12 enero 2017 (peruinforma.com).-

El congresista Justiniano Apaza advirtió sobre las consecuencias nefastas que podría ocasionar si se persiste en el cobro del peaje en Puente Piedra, luego que un colectivo de vecinos convocara a una marcha para este jueves con la finalidad impedir el cobro de peajes en las garitas, que se han instalado tras ser quemadas en una violenta protesta, porque atenta contra su economía

“Los únicos responsables de lo que pueda suceder en esta marcha son el alcalde Lima, Luis Castañeda Lossio y las demás autoridades involucradas en el tema y que no actúan con diligencia para evitar más violencia. El pueblo ya habló y por ende debe suspenderse de manera inmediata el cobro del peaje en Puente Piedra.”, enfatizó el legislador.

Asimismo, el parlamentario exhortó al Alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio a revisar no sólo este contrato suscrito entre la comuna capitalina y Rutas de Lima para el cobro del peaje en Puente Piedra, sino todos los contratos de concesiones en vías que son urbanas y que, además, no ofrecen vías alternas”

Finalmente, Apaza Ordoñez indicó que las protestas que se están generando por el peaje en Puente Piedra vienen perjudicando a la población en general que limitan su derecho al libre tránsito. En tanto, exhortó a la ciudadanía que participará en la marcha hacerla de manera pacífica, evitando la violencia, el mismo que no debe ser pretexto para que el Ministro de Interior los vincule con Sendero Luminoso, hecho que debe ser investigado porque cuando un pueblo sale a las calles es que porque no se le ha escuchado en el debido momento.