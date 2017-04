Reconstrucción costará US$ 9 mil mlls. y se hará sin repetir errores del pasado

Presidencte Kuczynski también anunció construcción de cuatro nuevas cárceles para acabar con hacinamiento en penales.

Asimismo, reiteró su posición a favor de irrestricta libertad de expresión en el país, y con detener el uso de armas químicas en el mundo.

Lima, 08 abril 2017 (peruinforma.com).-

La reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones demandará de unos 9 mil millones de dólares aproximadamente, estimó hoy el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien indicó que el objetivo es “hacer las cosas mejor” y sin repetir los errores del pasado.

Adelantó que dicho proceso se dividirá en dos etapas, siendo la primera de ellas la “reconstrucción inmediata” de las ciudades y poblados afectados, así como de las infraestructuras dañadas por los desbordes de ríos, para lo cual se necesitará de 2 mil a 3 mil millones de dólares.

Dijo que la segunda etapa consistirá en ejecutar las obras “para que el Perú sea un país moderno y ordenado”, que tomará un mayor tiempo, y para ello se requerirá de otros 5 mil a 6 mil millones de dólares.

“¿En qué consiste la reconstrucción? en hacer las cosas mejor que antes, entonces, su costo va a variar dependiendo de cuanta reforma profunda queremos hacer”, expresó Kuczynski en entrevista con una radioemisora local.

El jefe de Estado adelantó que una vez que concluyan las lluvias en el norte del país se hará un diagnóstico más preciso sobre los daños, e inmediatamente después convocará a los partidos políticos, gobiernos regionales y alcaldes para abordar el proceso de reconstrucción.

“Haremos una gran conferencia para discutir estos planes, lo que no queremos es que se transforme en un pedido de todo lo que no se ha hecho en 200 años de vida republicana”, manifestó.

Pedro Pablo Kuczynski sostuvo que el proceso que sigue tras los daños dejados por los huaicos e inundaciones implicará no solo la reconstrucción, sino una construcción mejor que evite otras situaciones de riesgo en el futuro.

Añadió que los desastres naturales han provocado grandes estragos y la lección pasa por tener que prepararse mucho más ya que eventos de este tipo se repetirán en los siguientes años.

De otro lado, el presidente de la República anunció que el Ministerio de Justicia viene preparando una iniciativa para construir cuatro nuevas cárceles en el país a fin de acabar con el hacinamiento que existe en los penales.

Explicó que la construcción de los centros penitenciarios será mediante un “esquema novedoso” que consiste en convocar a un concurso y una licitación en la que participarán las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“Se hace un concurso con las AFPs, haber, quién cotiza la mejor financiación de las cárceles, eso va a ser un buen negocio para ellos. Ya están casi listos los planes”, precisó.

En otro momento, al ser consultado sobre un proyecto de ley presentado en el Congreso sobre medios de comunicación, el jefe del Estado reiteró su posición a favor de una irrestricta libertad de expresión en el país.

“Mi posición es libertad de expresión irrestricta, respeto a la dignidad de las personas eso sí, uno no puede utilizar la prensa para insultar. No quiero ninguna ley de prensa ni nada de eso, yo no firmaré eso”, afirmó.

Por último, en relación a temas internacionales, Pedro Pablo Kuczynski se mostró de acuerdo con detener el uso de armas químicas contra población civil, como ha ocurrido recientemente en Siria, lo que ha originado un ataque militar norteamericano en dicha nación.

“Hay la sospecha de que el presidente de Siria ha usado venenos químicos, ha matado a un montón de chicos, eso debe parar, no es la primera vez que lo hace, entonces tenemos que terminar”, expresó.

Asimismo, dijo que en los últimos meses, Corea del Norte ha disparado misiles cerca de Japón y “tiene al mundo medio espantado”. “Creo que el presidente Donald Trump, con todo su estilo y sus cosas, tiene razón de decir, oiga, estos dos señores son un peligro para el mundo”, aseveró.