Invocan al Ministro de Cultura que defina si es viable museo en Pachacámac

Lima, 03 Febrero 2017 (peruinforma.com).-

La congresista María Melgarejo (FP) exhortó al ministro de Cultura, Salvador del Solar, que intervenga en el caso de la construcción del Museo Nacional de Arqueología del Perú y defina si técnicamente el proyecto es viable o no a fin de evitar que pase el tiempo y el Estado pierda más dinero con esta obra que se levantaría en Pachacámac.

“Nos interesa defender el presupuesto de más de 500 millones de soles asignado a la construcción del museo”, expresó la legisladora.

“Insto al ministro que prevea si técnicamente corresponde la construcción del museo en Pachacámac y no generar gasto al Estado, porque ese dinero puede ayudar al desarrollo transversal o al mantenimiento de otros museos de sitio”, anotó.

La parlamentaria, quien es coordinadora del grupo de trabajo de la Comisión de Cultura, encargado de evaluar y fiscalizar las presuntas irregularidades en la concreción del proyecto, dijo que continuará con las investigaciones para determinar si existen indicios de corrupción.

Melgarejo subrayó que según los representantes del Frente de Defensa del Museo de Arqueología del Perú, la empresa constructora europea OHL, tendría malos antecedentes en otros países.

“No vaya a ser que nos quiera sorprender como en el caso Odebrecht, porque en el quinquenio pasado se ha querido asaltar al país abiertamente”, expresó la legisladora.

Melgarejo indicó que un informe de la Contraloría “hace presagiar que hay responsabilidades y que 21 personas estarían comprometidas en actos de corrupción por delitos de peculado, malversación y omisión de funciones”.

“El no haber tomado en cuenta las opiniones técnicas de funcionarios, contar con un ente intermediario como la UNOPS (The United Nations Office For Projet Service), que no es garantía, y tener una empresa a cargo de las obras como la OHL, que estaría cuestionado en otros países, nos motiva a investigar con mucha responsabilidad el caso”, afirmó.

Fue luego de una sesión extraordinaria a la que asistieron la exministra de Cultura Diana Álvarez Calderón Gallo, los ex viceministros Luis Jaime Castillo y Juan de la Puente Bruncke y el arqueólogo Luis Lumbreras.

También, participaron los representantes del Frente de Defensa del Museo Nacional de Arqueología, como Daniel Azurín Medina y Aurora López asì como los ingenieros Héctor Espinoza Ccente y Carlos Casabonne, entre otros.

Álvarez Calderón Gallo y sus dos ex viceministros defendieron la propuesta y se pronunciaron a favor que continúe la construcción del museo en Pachacámac, “porque es un lugar adecuado y estimulará el desarrollo de la zona”.

El ingeniero geólogo Espinoza Ccente discrepó y dijo que la zona “es un hoyo que ha sido rellenado, contiene agua y arena y no brinda ninguna garantía para resguardar el valioso patrimonio nacional en un edificio que podría colapsar durante la ocurrencia de algún siniestro”.

El ingeniero civil Casabonne Rasselet, dijo que si bien el suelo del futuro museo contiene arena, “ésta es densa y descarto la posibilidad de un colapso”.

Frente a estas dos opiniones la congresista Melgarejo indicó que buscará una tercera opinión de técnicos especializados.

El reconocido arqueólogo Lumbreras Salcedo, explicó que cambió de opinión al conocer más a profundidad el proyecto y “ubicar un terreno adecuado para albergar un museo es muy difícil en Lima”.