Entrevista a Carlos Arrue, asesor legislativo chileno y especialista en Relaciones Internacionales: “Ricardo Lagos no tiene lugar en el Chile del futuro”

Santiago, 11 Abril 2017

Por Tomás Forster

Quién es el entrevistado: Carlos Arrue es licenciado en derecho por la Universidad de Chile donde fue dirigente estudiantil a fines de los años noventa. Magíster en Relaciones Internacionales y asesor en temas legislativos, Arrue dialogó con Nodal sobre el escenario político chileno.

¿Por qué cree que la dirección del PS decidió no apoyar la candidatura de Lagos?

Hay que resaltar el hecho de que el PS tenía dos candidatos de sus propias filas -el abogado Fernando Atria y el ex ministro de Relaciones Exteriores y secretario general de la OEA José Miguel Insulza- y dos candidatos que no eran militantes propios: Ricardo Lagos y Alejandro Guillier. Días atrás, el PS decidió no hacer una consulta popular como había definido inicialmente para que su militancia determinara cuál de estos cuatro candidatos iba a apoyar. El PS optó por hacer una reunión de su comité central en la que redujo la decisión a dos candidatos que no son de sus propias filas: Lagos y Guillier. Mi impresión es que la dirección del PS finalmente se inclinó por Alejandro Guillier porque busca tener una mayor sintonía con el pensamiento de la ciudadanía en general que no apoyó en buen número la candidatura presidencial de Ricardo Lagos. Se busca lograr más afinidad con las demandas actuales del pueblo chileno en función de un cambio y una política de transformación.

¿Qué factores limitaron el crecimiento de la candidatura presidencial de Lagos?

La figura de Lagos está asociada a los años en los que fue presidente y tomó un conjunto de medidas de carácter neoliberal en el ámbito económico y político, en educación y salud. En los seis años que gobernó Lagos, se vivió una fenómeno de creciente desigualdad en la distribución del ingreso pese a que aumentó el PBI y creció la economía. Uno de los predicamentos de Lagos era que el crecimiento de la economía del país implicaría el crecimiento de la economía de los individuos pero lo que se produjo fue un gran aumento en la concentración de la riqueza. El poco éxito de su candidatura tiene que ver con este motivo: ya fue presidente y en esa presidencia se profundizaron todos estos problemas mencionados. Además, la influencia que tuvo el movimiento estudiantil durante el 2011 y las secuelas que suscitó desde el punto de vista político e institucional, el hecho de que muchos dirigentes estudiantiles sean actualmente diputados y/o candidatos en las elecciones de este año, generó un cambio cualitativo de la percepción de la población en torno a cómo debería ser el Chile que se viene. Ricardo Lagos no tiene lugar en el Chile del futuro, sino más bien en el Chile del pasado.

Luego de esta renuncia y teniendo en cuenta las principales opciones existentes con posibilidades de llegar a La Moneda, ¿cómo ve el panorama político-electoral?

Por la renuncia de Lagos el panorama puede cambiar bastante más de lo uno que podría creer a primera vista, si se tiene en cuenta el bajo porcentaje de adherentes que todas las encuestas le otorgaban. Este hecho va a contribuir a reordenar lo que viene. El Partido por la Democracia (PPD), liderado y fundado por Lagos, ya no tiene candidato y va a tener que tomar una posición si es que apoya a alguno de los dos precandidatos de Nueva Mayoría: el senador Alejandro Guillier o la senadora demócrata-cristiana Carolina Goic. Lo más probable, es que el PPD apoye a Guillier. Todo esto puede llevar a que aumenten las dudas de la Democracia Cristiana a participar en las primarias porque, el resto de las fuerzas que integran la coalición de centro-izquierda, se inclinarían por Guillier -muy cercano al Partido Radical Socialdemócrata (PRSD)-. Goic no supera los diez puntos y no pasaría a una segunda vuelta según lo que reflejan los distintos sondeos, mientras Guillier se presenta como el más competitivo. Lo razonable sería pensar que no habrá primaria en el oficialismo porque es muy posible que se llegue a un acuerdo parlamentario para que la Nueva Mayoría lleve un solo candidato desde ahora. Igualmente, lo más importante es el mensaje, el sentido programático que se transmitirá a la ciudadanía en torno a lo que se pretende hacer y eso también puede llevar a nuevas consideraciones respecto de cómo reordenarse en relación al panorama que viene.

¿Qué perspectivas y posibilidades tienen las fuerzas de izquierda de cara a las elecciones de noviembre?

Habría que hacer la distinción entre las fuerzas de izquierda que están dentro de la Nueva Mayoría y aquellas que integran el Frente Amplio. Las fuerzas que integran el Frente Amplio tienen la difícil tarea tanto de dirimir y consensuar tanto al interior de su propia coalición como en construir un diálogo con las fuerzas que se consideran de izquierda en la Nueva Mayoría. Esto va a ser una fuente de tensiones permanentes dentro del Frente Amplio y entre las fuerzas de izquierda interpartidarias. La diferencia central en el campo de las izquierdas tiene que ver con aquellos que consideran que es necesario un camino propio, autoreferenciado, y aquellos otros que ven que es necesario ampliar el arco de alianzas en el marco de un proyecto antineoliberal. Dentro de la Nueva Mayoría, el peso fundamental lo lleva el Partido Comunista y sus posibilidades van a depender mucho de cómo se posicione en torno a la posible candidatura de Alejandro Guillier y de la fuerza que tengan para construir una buena lista parlamentaria de izquierda. Es un panorama bastante auspicioso para las fuerzas de izquierda, tanto para los que están adentro de la Nueva Mayoría como para los que van por el Frente Amplio.

http://www.nodal.am/2017/04/entrevista-a-carlos-arrue-asesor-legislativo-chileno-y-especialista-en-relaciones-internacionales-ricardo-lagos-no-tiene-lugar-en-el-chile-del-futuro/