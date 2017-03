Tradición gastronómica peruana se luce en serie digital ‘Off The Table’

Lima, 3 de Marzo 2017 (peruinforma.com) .- A través de los testimonios de los reconocidos chefs Mitsuharu Tsumura, Virgilio Martínez y Gastón Acurio, la fusión de culturas, ingredientes y técnicas de la cocina peruana se lucirán en la serie ‘Off The Table’ del portal NewWorlder.com, un espacio que consolidará el posicionamiento del Perú como destino gastronómico mundial.

En el primer video de la serie – presentado el Jueves 2 de Marzo– el embajador de la Marca Perú Mitsuharu Tsumura, propietario de Maido, recorrerá nuestro mar para destacar su legendaria riqueza así como el respeto que debemos tener por el trabajo de los pescadores.

En esta entrega, Tsumura, quien resalta la inquebrantable relación que tiene Maido con el océano a través de sus insumos, también incidirá en la importancia de cuidar y valorar este enorme ecosistema.

Posteriormente, el 6 de Abril, el también Embajador de la Marca Perú Virgilio Martínez, propietario de Central, invitará al público a acompañarlo en la preparación de la milenaria pachamanca, uno de los platos más tradicionales de nuestra gastronomía.

Finalmente, el 4 de Mayo, Gastón Acurio, a través de su experiencia en la Fundación Pachacútec, resaltará el talento y creatividad de los peruanos, así como la importancia que tiene la cocina para lograr igualdad de oportunidades en el país.

La serie ‘Off The Table’ es un proyecto de la web NewWorlder.com que propone, a través de videos de aproximadamente cinco minutos, relacionar la gastronomía con la cultura local de los países.

Hay que destacar que NewWorlder.com es una web creada con la finalidad de dar a conocer las historias detrás de la cocina en Iberoamérica.

Los fundadores de la página, Nicholas Gill y Marie Elena Martínez, son reconocidos escritores sobre viajes y gastronomía que han colaborado con importantes medios internacionales como The Wall Street Journal, The New York Times, The Guardian, Saveur, Bon Appetit, Fool, Huffington Post, Conde Nast Traveler, Newsday, Boston Globe y Miami Herald, entre otros.

Asimismo, Nicholas Gill es coautor del libro de Virgilio Martínez ‘Central’ y ha escrito extensamente sobre el Perú. Además, Gill apareció en el episodio dedicado al propietario de Central en ‘Chef’s Table’, la serie documental de Netflix.

Sin duda, la participación de Perú en el proyecto ‘Off The Table’ constituye una importante herramienta que nos permitirá reforzar la exposición internacional de la imagen del país en el sector gastronómico.

Los videos promocionales aquí:

Mitsuharu Tsumura

https://youtu.be/htbs96KGjlU

Virgilio Martínez

https://youtu.be/yAtpbusr0mU

Gastón Acurio

https://youtu.be/jZmDx7_M7Ac