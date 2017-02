Ian Gillespie, director de Avianca reconocido por buro de convenciones

El Buró de Convenciones de Lima reconoció al Director de la División Internacional de Avianca, Ian Gillespie, con el título honorífico de “Embajador de Lima”.

Lima, 20 febrero 2017 (peruinforma.com).-

Carlos Canales, Presidente del Consejo Directivo y Jose Luiz Da Cunha, Director del Buró de Convenciones de Lima fueron los encargados de entregar la distinción. Canales señaló que este reconocimiento responde a la labor durante varios años y el constante impulso de Ian en la promoción del Perú fuera de sus fronteras: “Ian siempre ha sido un embajador de corazón para su país, durante años hemos sido testigos y en ocasiones, hemos trabajado de la mano, buscando difundir al Perú en la región”

Por su lado, Ian Gillespie comentó: “De joven, soñaba con ser diplomático, pero la vida me llevó a dedicarme al sector aeronáutico. Aun así, como peruano residente en el exterior y en línea con la filosofía de Avianca, de contribuir a la promoción de nuestros destinos más allá de sus fronteras, siempre he buscado ser de alguna forma un embajador de mi país, dando a conocer todo lo que el Perú tiene para ofrecer. Es por eso, que recibir hoy este título honorifico me emociona y honra.”

En diciembre del año pasado, el Buró de Convenciones entregó durante un evento, el reconocimiento de “Embajadores de Lima” a un grupo destacado de profesionales de distintos rubros. En esa fecha, Ian Gillespie se encontraba fuera del país, por lo que recién el pasado viernes pudo recibir su distinción. En esta ocasión estuvo acompañado de sus compañeras de Avianca, Patricia Turner, Gerente de Ejecución Comercial y Lorena Olite, Gerente de Segmento Corporativo y Leisure.