5 lugares con acceso Wi-Fi para tomar precauciones de seguridad esta Semana Santa

Lima, 13 abril 2017 (peruinforma.com).-

La reconocida marca global de seguridad informática, Bitdefender, da a conocer algunas precauciones considerando que a nivel mundial el 85% de internautas elige conectarse a una conexión Wi-Fi gratuita, sin contar con los resguardos de seguridad necesarios, a pesar de las claras advertencias de que sus datos pueden ser vistos y accesados ​​por un tercero.

En el caso del Perú, de acuerdo con el informe de Ipsos “Hábitos y actitudes hacia el Internet 2016” 4 de cada 10 personas que acceden a Internet buscan Wi-Fi cuando visitan establecimientos públicos y de acuerdo con el estudio también de Ipsos del “Perfil del Smartphonero 2016”, el 43% de peruanos que navegan en la red revisa constantemente sus mensajes y/o notificaciones

El feriado de Semana Santa es aprovechado por muchas personas para viajar, reunirse con los amigos y la familia. Además, es probable que se hagan varias pausas en el día para compartir fotos en las redes sociales e incluso revisar correos personales y de trabajo.

Sin embargo, el intentar acceder a una red Wi Fi gratuita puede resultar una mala idea, ya que es posible que uno llegue a exponer todos sus datos almacenados en sus teléfonos personales, computadoras portátiles u otros dispositivos inteligentes, esto a diferencia de cuando uno se encuentra en casa o en el trabajo. Un estudio global de Bitdefender, proveedor líder mundial de soluciones de seguridad informática, reveló que el 85% de las personas eligen conectarse a estas redes, a pesar de las claras advertencias de que su información personal puede ser vista y accesada ​​por un tercero.

Todavía existe la creencia común de que conectarse por un corto tiempo a un hotspot o red inalámbrica no es tan perjudicial. No obstante, podría estar controlada por un atacante que pide comprobar su correo electrónico o confirmar sus redes sociales mientras roba no sólo las contraseñas de sus cuentas sino también, los datos críticos de su dispositivo.

El informe “Hábitos y actitudes hacia el Internet 2016” de Ipsos, informa que 4 de 10 internautas peruanos buscan Wi-Fi cuando visitan establecimientos públicos. La principal razón es el costo que implica acceder a Internet si se activan los datos móviles o el roaming. Es por ello que Bitdefender recomienda tener en cuenta las siguientes precauciones si usted se va a conectar desde los siguientes 5 puntos de acceso Wi-Fi durante estos días festivos:

Aeropuertos y Terrapuertos:

Aunque los aeropuertos y terminales terrestres cuentan con una seguridad física aceptable, todavía hay mucho por mejorar cuando se trata de puntos de acceso Wi-Fi desconfiables. Se han realizado numerosos experimentos sociales en los que han participado expertos en seguridad, quienes establecieron puntos de acceso benignos sólo para averiguar si y cuántas personas se conectaban con ellos.

Sorprendentemente, mucha gente cae con los nombres de “Free Airport Wi-Fi” y relacionados, conectando sus dispositivos móviles y portátiles a redes no seguras. Una vez registrados sus datos, los atacantes comienzan a recopilar contraseñas.

Cafeterías:

Incluso en los feriados, es probable que necesitemos una dosis de café, antes de comenzar el día, y que permanezca en el establecimiento mientras revisa su cuenta de Facebook y algunos correos electrónicos.

Si bien la mayoría de estos lugares ofrece una conexión Wi-Fi gratuita y los usuarios a menudo se conectan a ella, se debe estar alerta ya que un atacante puede establecer una red falsa que lleva el nombre de la cafetería o algo similar. Usted puede terminar entregando sus contraseñas o incluso instalando malware a través de algunas técnicas tácticas de ingeniería social creadas por el criminal cibernético.

Hoteles:

El “Perfil del Smartphonero 2016” de Ipsos, también reveló que el 43% revisa constantemente sus mensajes y/o notificaciones, hecho que puede ocurrir mientras toma un descanso en su alojamiento. Lo que se debe tener en cuenta es que los hoteles también son un gran nicho para los atacantes que quieren desplegar sus propios puntos de acceso Wi-Fi maliciosos y malintencionados, pues los clientes suelen confiar implícitamente en cualquier nombre de zona activa que identifiquen con el hotel. Siempre es una buena idea llamar a la recepción y solicitar el nombre de su red Wi-Fi oficial, junto con la contraseña.

Asimismo, si detecta una red Wi-Fi que se llama igual o parecido, es mejor que avise porque quizás esté desprotegida. De este modo, podrán investigar si se trata de un delincuente cibernético.

Lugares turísticos:

Como turista probablemente tendrá que usar el tren o el transporte público de vez en cuando para moverse. En estos sitios pueden instalarse puntos de acceso Wi-Fi manipulados por intrusos y atacantes, incluso en las mismas estaciones.

Cuanto más lleno de turistas tiene una ubicación, es más probables de que traten de encontrar una manera de obtener su información. Hoy en día es importante descargar algún tipo de solución anti-robo que permite la limpieza remota de datos, lo cual resulta una gran idea.

Espacios abiertos:

Incluso cuando se está en la piscina o en la playa y desea publicar un selfie, nueva actualización de estado o hacer algunas transacciones bancarias, asegúrese de que no sea mientras está conectado a una red Wi-Fi abierta. Lo más probable es que se use un nombre llamativo propiedad de un atacante que espera atrapar a ese pez grande y acceder a sus cuentas, incluida su cuenta bancaria.

Sólo datos móviles:

Si realmente debe realizar cualquier tipo de actividad en línea, utilice sus datos móviles y, si tiene que conectarse a cualquier tipo de Wi-Fi, asegúrese de tener una VPN instalada junto con una solución de seguridad móvil. De lo contrario, toma el riesgo de perder sus cuentas y su dinero, por lo que se le aconseja tomar el debido cuidado.