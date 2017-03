4 cosas que las mujeres pueden hacer en Facebook para estar más protegidas

Lima, 09 marzo 2017 (peruinforma.com).-

Cada vez más mujeres tienen un rol protagónico en la sociedad y uno de los medios con el que les gusta interactuar más es Internet. Según cifras del INEI a nivel nacional, la actividad de la mujer peruana en Internet se ha incrementado en un 37% y esta tendencia se mantiene al alza, siendo Lima la ciudad con mayor concentración en comparación con otras ciudades del interior del país.

Si bien este incremento en el uso de Internet supone un gran avance en cuanto a conectividad y accesibilidad, también plantea grandes problemas de seguridad para una gran mayoría de adolescentes y jóvenes mujeres que navegan en la red.

En un informe presentado por el SEC (Security and Exchange Comission) norteamericano, Facebook calcula que existen 83 millones de cuentas falsas en su red social lo cual resulta alarmante, si consideramos que muchas mujeres están más abiertas a conocer personas desconocidas y publicar imágenes comprometedoras que revelan detalles sobre sus vidas personales a través de las redes sociales. Esto al contrario de lo que sucedería en su vida real, donde normalmente no se animarían tan fácilmente a comentar sobre su estado civil, su ubicación o su entorno si no lo requiere.

Una encuesta reciente de HubSpot revela que las mujeres comparten más información sobre sí mismas que los hombres, debido a que han encontrado en Facebook un canal donde pueden expresarse sin ser juzgadas. No obstante, olvidan que dentro de sus comentarios pueden revelar información importante sobre sus familias, relaciones, amigos, hábitos, salud, aniversarios, entre otros.

Se ha comprobado que las mujeres, en una gran mayoría, se sienten incomodas exponiendo su personalidad e intimidad lo cual las convertiría en un grupo más vulnerable, sin embargo, eso no parece estar pasando, de igual forma, en el mundo online.

El portal de tecnología “The Register” explica que las mujeres son más susceptibles en Facebook que los hombres cuando se trata de infecciones por malware, spyware, cyber-ataque o hacking.

En ese sentido, Bitdefender da estas 4 recomendaciones que las mujeres puedan seguir en Facebook para lograr estar más protegidas:

Evitar compartir información sobre su ubicación o los lugares que visitará:

Compartir publicaciones en la red sobre los lugares que frecuenta en la vida real, podría resultar una invitación para provocar un robo presencial o fraude electrónico. Se debe tomar en cuenta que los criminales cibernéticos siempre se encuentran buscando nuevas víctimas, es por ello que no proporcionar sus datos personales puede disminuir tal riesgo.

Evitar aceptar como amigos en Facebook a personas que no conoce en la vida real:

Cada vez hay más perfiles falsos creados por criminales cibernéticos, pederastas y robots que buscan recopilar información a través de fotografías de otros, chantajear, difundir softwares maliciosos, robar e incluso secuestrar.

Utilizar contraseñas seguras para evitar ser víctima de hacking:

Se debe evitar utilizar información personal como fecha de nacimiento, nombre de usted o de algún familiar cercano, palabras comunes que se puedan descifrar rápidamente, contraseñas pasadas, entre otros. Por el contrario, se recomienda combinar con mayúsculas, poner números y símbolos, además de cambiarla cada cierto tiempo.

No sobrecargar de información su cuenta de Facebook:

Los datos que proporciona a través de esta red social pueden llegar a ser públicos si no configura su cuenta, lo cual resulta peligroso si consideramos los riesgos y amenazas que existen a través de Internet.