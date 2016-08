Veterinario peruano recibirá medalla al mérito de la WSAVA

Lima, 29 agosto 2016 (peruinforma.com).-

El Dr. Jorge Guerrero, médico veterinario peruano quien reside en Pennington, NJ, recibirá la medalla al mérito 2016 de la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (World Small Animal Veterinary Association). La entrega del premio se realizara en el Congreso Mundial de WSAVA 2016, que tendrá lugar del 27 al 30 de septiembre en Cartagena, Colombia.

Muy apasionado por la educación veterinaria, el Dr. Guerrero fue el visionario quien en el 2005 desarrolló, fundó y aún preside la Conferencia Veterinaria de América Latina (LAVC) en Lima, Perú y es ex-miembro del directorio fundador de la Southern European Veterinary Conference (SEVC) en Barcelona, España.

El Dr. Guerrero comentó: “Me siento muy honrado por el honor que me otorga la WSAVA y tomo esto como un gran estímulo para seguir mi misión de ofrecer a mis colegas en América Latina las más recientes actualizaciones en ciencias veterinarias. Me siento privilegiado de devolver algo a la profesión que me ha dado tanta, alegría, seguridad y una satisfacción enorme.

WSAVA es una organización centrada en la mejora de la atención clínica de los animales de compañía en todo el mundo. Representa 158.000 médicos veterinarios a nivel mundial a través de sus 96 asociaciones miembros.