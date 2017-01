Proteja su piel del sol adecuadamente, consulte con un dermatólogo

Los bloqueadores son medicamentos que deben ser indicados según la edad, tipo de piel, afecciones o problemas de salud de la persona

Lima, 31 enero 2017 (peruinforma.com).-

El uso de los fotoprotectores, conocidos como bloqueadores, debe ser recomendado por un dermatólogo. Estos son medicamentos que deben ser indicados según la edad, tipo de piel, afecciones o problemas de salud de la persona.

“Solemos comprar los bloqueadores por recomendación en las boticas y muy pocos visitan al dermatólogo. El especialista es quien debe brindar una prescripción médica según la necesidad de factor de protección solar (FPS)”, señaló Manuel del Solar, jefe del servicio de Dermatología del Hospital Cayetano Heredia.

No aplicar bloqueadores a menores de seis meses

El especialista también informó que los bloqueadores no deben ser aplicados en niños menores de seis meses porque la función de su hígado no se ha completado a esa edad. “Al absorberse a través de la piel, el medicamento no se metaboliza y puede acumularse, presentando un efecto tóxico para el niño”, señaló.

Se recomienda por eso no exponer al sol a los menores de seis meses. En el caso de niños, adultos y ancianos se debe evitar la exposición a los rayos solares de 10 a. m. a 4:00 p. m. Asimismo, es importante usar gorros de ala ancha, anteojos con protección UV y ropa clara.