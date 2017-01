Más de 109 mil personas modificaron estado de afiliación para atenderse en hospitales públicos

Plataforma web “Resuelve” de Susalud corrigió afiliación que permitió evitar trámites engorrosos y corregir estado en menos de 24 horas

Lima, 28 enero 2017 (peruinforma.com).-

La plataforma web “Resuelve” de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), del Ministerio de Salud (Minsa), realizó el año pasado 109 719 atenciones en línea para modificar el estado de su afiliación con algún seguro. Este servicio evita trámites engorrosos, que podrían durar una semana o más, por algún vacío informativo o dato incorrecto y corregirlo en menos de 24 horas.

Las aseguradoras están obligadas a reportar a Susalud la relación y el estado actualizado de sus afiliados y ésta es derivada a la plataforma “Resuelve”. Actualizando la información se podrá recibir una atención médica por consultorios y de emergencia en cualquier establecimiento de salud privado o público, sin perjuicio de su estado y economía.

Existe mucha desinformación entre las personas que acuden a los establecimientos de salud públicos, quienes pueden ser objeto de cobros innecesarios, entre otras faltas a la salud, por no conocer su estado de aseguramiento. Por ejemplo, si alguien dejó de laborar en una empresa y acude al Seguro Integral de Salud (SIS) para afiliarse no podrá hacerlo porque sus datos no han sido actualizados.

Para actualizar sus datos el ciudadano debe acercarse con su DNI a las unidades de seguros de los centros de atención autorizados como establecimientos de salud públicos. El personal autorizado registra la solicitud de verificación reportando los datos del usuario. La plataforma web solicitará la verificación del estado de afiliación de los seguros y “Resuelve” notifica automáticamente a las aseguradoras para que éstas actualicen en línea, el estado de la afiliación del ciudadano.

Actualmente, se puede acercar a los 188 establecimientos de salud públicos de Lima y Callao, en la oficina de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) de Plaza Lima Norte y en todas las oficinas del SIS. Además, se anunció que esta atención también la ofrece Susalud a través de su línea gratuita 0800-14900, que atiende de forma ininterrumpida las 24 horas del día.

La plataforma web “Resuelve” fue reconocida como ganadora del Premio Buenas Prácticas de Gestión Pública que brinda Ciudadanos al Día, en la categoría Simplificación de Trámites.