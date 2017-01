Liga Contra el Cáncer inicia campaña de despistajes de cáncer de piel

En Pueblo Libre, Lima y Surquillo

Al año más de 1,200 peruanos padecen cáncer de piel. El 60% de casos se presenta en la cabeza y cuello.

Lima, 04 enero 2016 (peruinforma.com).-

Debido al aumento de la Radiación Ultravioleta (UV) en la capital que podría llegar hasta 14 puntos, un nivel considerado muy alto y extremo que pone en riesgo la salud de los peruanos, la Liga Contra el Cáncer a través de la campaña “Prevención 365”, realizará despistajes clínicos de piel, además de cuello uterino, mama, ganglios y tiroides por una donación simbólica de S/. 20.00.

“En nuestro país cada año más de 1,200 peruanos padecen de cáncer de piel, el 60% se presenta en la cabeza y cuello, sin embargo, esta enfermedad es totalmente prevenible si se toman las medidas necesarias de protección. Por ello, invocamos a toda la población a estar alerta ante cualquier lunar o mancha sospechosa en su cuerpo, además de realizarse por lo menos una vez al año un chequeo oportuno para evitar esta enfermedad”, señaló Damary Milla, Directora General de Operaciones de la Liga Contra el Cáncer.

La campaña de despistajes iniciará el miércoles 04 hasta el 20 de Enero en los 3 Centros de Prevención y Detección ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746), Lima (Av. Nicolás de Piérola 727) y Surquillo (Av. Angamos 2514) de Lunes a Viernes de 8:00 am hasta las 5:30 pm y Sábados de 8:00 am a 11.00 am.

Cabe resaltar que, las donaciones de los despistajes contribuyen a que la institución continúe realizando acciones de prevención en las zonas con mayor radiación y con el grupo de personas más expuestas a los rayos UV.

De esta manera, la Liga Contra el Cáncer, a través de su Unidad Móvil visitará las principales playas de Lima y Callao para realizar despistajes gratuitos en las siguientes playas: Agua Dulce (07, 08, 14 y 15 de Enero), Las Sombrillas (21,22, 28 y 29 de Enero), Waikiki (04 y 05 de Febrero), La Punta (11 y 12 de Febrero), Costa Azul (18 y 19 de Enero) y Ancón (25 y 26 de Enero).

Además, durante la campaña repartirá más de 50 mil sachets de bloqueadores solares y material informativo que permitirá sensibilizar a la población más expuesta a los rayos UV.