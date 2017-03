Liga Contra el Cáncer lanza campaña de prevención de cáncer de cuello uterino

Solo en el 2016 la institución ha realizado más de 44 mil despistajes, salvando la vida de más de 4 mil mujeres

Lima, 14 Marzo 2017 (peruinforma.com).-

Solo en el año 2016, la Liga Contra el Cáncer ha realizado 44 mil 342 despistajes de cáncer de cuello uterino, que permitieron salvar la vida de 3,598 mujeres peruanas. Por ello, en el marco del Día Mundial Contra el Cáncer de Cuello Uterino (26 de marzo) y con el objetivo de disminuir los más de 5 mil casos que se presentan anualmente en el Perú, la institución lanzó su campaña de despistajes de cáncer de cuello uterino que se llevarán a cabo en sus 3 sedes ubicadas en Pueblo Libre, Cercado de Lima y Surquillo.

“Los principales factores de riesgo para desarrollar el cáncer de cuello uterino son el inicio sexual a temprana edad, tener múltiples parejas sexuales, tener contacto sexual con una persona infectada con el Virus del Papiloma Humano (VPH), el uso prolongado de anticonceptivos orales, el consumo de tabaco, entre otros. Por ello, invoco a todas las mujeres peruanas a tomar conciencia y a realizarse un chequeo preventivo de cáncer de cuello uterino al menos una vez al año”, señaló el Dr. Gilmar Grisson, Cirujano Oncólogo de la Liga Contra el Cáncer.

Por el mes de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, la institución realizará desde el 15 de marzo al 01 de Abril la campaña de despistajes de Cáncer de Cuello Uterino en sus Centros de Prevención de Pueblo Libre, Cercado de Lima y Surquillo, por la donación simbólica de S/.20.00. La campaña de despistajes consistirá en la realización de las pruebas de Papanicolau e Inspección Visual de Ácido Acético (IVAA), además de exámenes clínicos de mama, piel, ganglios y tiroides. El horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm y sábados de 8:00 am a 11.30 am.

Además, con el apoyo de “Nosotras” la Liga Contra el Cáncer también realizará la Gran Concentración “UN CHEQUEO A TIEMPO PUEDE SALVAR TU VIDA” el jueves 23 de Marzo a las 10.00 am. en el Circuito Mágico de las Aguas, el cual convocará a cientos de mujeres a unirse a esta noble causa para crear conciencia y educar sobre la importancia de la prevención. Durante la actividad, se realizará una feria informativa, juegos lúdicos y un show con personajes del medio que se unen a esta Gran Cruzada de Prevención.